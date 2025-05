La serie turca de Netflix que sorprende con una historia marcada por el drama y los misterios

Hay producciones de Netflix que no se pueden etiquetar fácilmente. No son puramente thrillers, ni dramas convencionales, ni mucho menos ciencia ficción al uso. Existen ficciones que desafían las categorías y se mueven entre géneros como si fueran uno solo. En ese terreno ambicioso e inclasificable se encuentra The Gift, una serie turca que atrapa con su intensidad narrativa.