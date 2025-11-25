En vivo Radio La Red
Trends
Furia
Chile
¡Atención!

La terrible confirmación que recibió Furia Scaglione sobre su enfermandad: quedó en shock

Furia recibió la confirmación más dura sobre su enfermad y quedaron todos impactados. Mirala.

Furia Scaglione volvió a quedar en el centro del escándalo, esta vez en Chile, durante su participación en “El Internado”, el reality donde su carácter explosivo ya le ganó más enemigos que aliados. Sin embargo, lo que ocurrió en las últimas horas superó cualquier pelea: la producción llevó a un chamán para realizar una limpieza energética, y lo que le dijo a la ex Gran Hermano terminó en una escena impactante, llena de tensión, lágrimas y revelaciones que dejaron a todos helados.

Todo comenzó cuando Furia levantó la mano y, frente a todos los participantes, confesó que estaba convencida de que había sido víctima de un “trabajo de muerte” durante su auge de fama en Argentina, en emdio de su paso por Gran Hermano, momento en el que le diagnosticaron leucemia linfocítica crónica. La participante explicó que siempre fue atleta y deportista, pero que, en el punto más alto de exposición, su salud se derrumbó de un día para el otro. Según ella, no fue casualidad.

“Quería preguntarte si podías hacerme una limpieza porque yo considero que me hicieron un trabajo de muerte y que no pudieron contra mí. Me diagnosticaron leucemia linfocítica crónica. Siempre fui atleta, deportista y cuando pegué mi fama, pero así muy exponencial, en mi mejor momento me diagnostican eso. Problema en la sangre”, soltó, ante el asombro general.

El chamán la escuchó en silencio, respiró profundo y lanzó una frase que provocó escalofríos en el estudio: “Te hicieron un trabajo. Te han soplado, te han hecho literal vudú o un trabajo de umbanda”, dijo sin rodeos, confirmando, desde su percepción esotérica, las sospechas de Furia.

Pero lo peor vendría después. Cuando el hombre intentó acercarse para realizar la limpieza energética, frenó en seco y sorprendió a todos: “¿Sabes por qué me alejo? Porque ese espíritu no permite que te diga nada”, reveló sin siquiera tocarla.

Hubo silencio. Cámara fija en Furia, que quedó totalmente en shock. El chamán tomó hojas de coca para interpretar la energía de la participante, y volvió a entregar otro diagnóstico que la dejó paralizada: “Esta hoja marca un tema emocional muy fuerte. Es tu corazón… pero es un corazón dañado por lo que viviste.”

Acto seguido, aseguró que podría ayudarla, pero que el proceso no sería simple. Le pidió abrazar árboles, caminar descalza, conectarse con la naturaleza y desprenderse de las cargas espirituales que, según él, todavía la afectan.

La escena recorrió las redes en cuestión de minutos. Mientras dentro del reality varios compañeros miraban en silencio –algunos impactados, otros incómodos– del otro lado de la pantalla los usuarios se dividieron entre quienes creyeron en el ritual y quienes lo consideraron un show. Lo cierto es que, guste o no, Furia volvió a convertirse en la protagonista absoluta del ciclo chileno. Entre enfrentamientos, confesiones durísimas, misticismo y emociones crudas, la participante sigue siendo una máquina de generar contenido, polémica y rating.

Se habló de
Furia Chile Gran Hermano
