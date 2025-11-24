En vivo Radio La Red
Ricky Montaner
Evaluna Montaner
¡Terrible!

Escándalo en la familia Montaner: Mau y Ricky contaron el "terrible secreto" de Evaluna y el video explotó

Polémica total: Mau y Ricky filtraron el “secreto familiar” de Evaluna y explotó la interna familiar de los Montaner. Miralos.

Escándalo en la familia Montaner: Mau y Ricky contaron el terrible secreto de Evaluna y el video explotó

La familia Montaner siempre se caracterizó por mostrarse unida, amorosa y perfecta, pero esta semana un video de Mau y Ricky reveló una versión completamente distinta –y desopilante– sobre el origen de Evaluna que despertó risas, debates, sorpresa y memes en todas las redes sociales.

Los hermanos participaron de una entrevista y, como suele ocurrir entre hermanos de toda la vida, decidieron hacerle a Evaluna el “bullying cariñoso” que cualquier familia conoce… pero a nivel internacional y con millones de espectadores mirando.

Todo empezó cuando el entrevistador lanzó una pregunta aparentemente simple: “¿Cuál es la historia de Evaluna?”. Ahí comenzó la leyenda jamás contada –hasta ahora.

“Papá no volvió con maletas… volvió con algo en brazos”, Con total seriedad y una actuación digna de Hollywood, Mau comenzó el relato: “Todavía éramos chamos. Mi papá tuvo una gira larga y cuando volvió no bajó del carro con sus maletas. Estaba cargando algo entre sus brazos… y desde ese entonces llegó la bendición a nuestra vida. Mi papá la encontró prácticamente y la rescató”.

Ricky asentó y sumó: “Fue muy lindo”.

La escena estaba montada: Ricardo Montaner regresando de una gira no con una valija… sino con su supuesta hija recién encontrada “como si fuera una canasta con una bebé adentro”.

Y lejos de quedarse ahí, los hermanos redoblaron la apuesta. “Pensé que era un perrito… la decepción fue grande”. Según Mau, ni siquiera su madre estaba enterada: “Mi madre no sabía que él iba a hacer eso. Llegó como cuando uno trae un perrito a la casa”.

El remate fue impecable: “Yo pensé que era un perrito. Me desilusioné, obviamente… yo quería un perro más que una hermanita”. Las carcajadas del set lo dicen todo: la historia escalaba a niveles épicos.

El entrevistador, ya metido de lleno en el juego, lanzó la pregunta que nadie esperaba: “Entiendo que vino por la noche… ¿y por eso Evaluna?”

Mau y Ricky, sin perder la compostura: “No lo habíamos dicho en público, pero para que sepas… es por eso”.

Final dramático (y falso): la revelación a los 10 años, la historia incluso tuvo un “momento lágrimas”: “Se enteró a los 10 años. Estábamos todos en la casa y siempre le decían ‘Tú eres nuestro regalo’. El regalo vino con trampa… porque vino con Camilo”.

La confesión, absurda pero narrada con total seriedad, fue suficiente para que el clip se viralizara. Miles de fans cayeron en la historia por unos segundos, otros estallaron de risa, y muchos compartieron la anécdota como si fuera real.

