¡Bomba inesperada! Un ex de Wanda Nara entra a MasterChef Celebrity por Maxi López

En ese sentido, el conductor Adrián Pallares sumó: "Maxi viajaría el 5 de diciembre por lo cual todavía tiene tiempo de dejar programas grabados y volvería el 5 de enero".

Y Rodrigo Lussich observó de cara a esta logística: "O sea el reemplazo sería un mes. A lo cual yo sumo: si Maxi López vuelve en enero con su bebé nacido y los tiempos de las grabaciones es porque gana MasterChef. No es data, yo entiendo eso".

Wanda Nara y L-Gante se separaron definitivamente en abril de 2025 después de reencontrarse tras un tiempo distanciados. Tras el anuncio de separación del cantante, ambos dejaron de seguirse en las redes y cada uno siguió su camino.

El sorpresivo consejo de Maxi López a un participante de MasterChef Celebrity sobre el celular que descolocó a Wanda Nara

Ian Lucas sorprendió al contarle a Wanda Nara el consejo que le dio su amigo Maxi López dentro de MasterChef Celebrity (Telefe) que tomó por total sorpresa a la conductora.

"¿Cómo está el corazón de Ian?", indagó Wanda al acercarse a la estación del joven, a lo que el participante respondió con calma: "Bien, muy tranquilo. Yo estoy enfocado acá, en el trabajo, en mis cosas y estoy bien".

"Ser amigo de Maxi y tener novia es un poco complicado", comentó punzante la conductora sobre su ex pareja. Ian Lucas no dudó en defender al ex futbolista con quien formó una gran relación en el ciclo gastronómico: "No, pero él se porta bien ya. Me tira las indicaciones, está retirado de hace muchos años".

A lo que la conductora comentó entre risas: "Estás metiendo la pata". La charla siguió con otra pregunta de la conductora: "¿Y escuchás todo lo que te dice?". Ian fue contundente: "Sí". Wanda quiso saber más: "El consejo que te haya dado, que más te flasheó".

Y él reveló qué le aconsejó Maxi: "Que no te muestre el celular". Wanda remarcó picante: "A él le trajo muchas consecuencias, es verdad". Acto seguido, en su entrevista individual, Ian Lucas cerró con humor: "Ella quiere los chimentos, ella quiere quiere saber todo, pero no te voy a mostrar el celular, ya me lo dijo el Presidente (por Maxi), ya está".