El terrible miedo de Rufina Cabré que quedó registrafo en un video

Más allá del momento, en el que quedó registrado el miedo de la pequeña, las imágenes mostraron la gran relación entre la novia de Cabré y Rufina, que desde hace meses participa activamente de los preparativos de la boda. No es la primera vez que se las ve juntas: hace unos días se supo que la niña acompañó a Rocío a probarse el vestido de novia, una señal de la familia que construyen día a día.

En el video también aparece Cabré, que se acerca para darle un beso a Rocío y acariciar cariñosamente la cabeza de su hija, dejando una postal familiar feliz y relajada.

Rufina se quedará en el país algunos días más antes de volver a Turquía, donde actualmente vive junto a su madre, la China Suárez, y Mauro Icardi. Mientras tanto, aprovecha cada minuto con su papá, que decidió tomar el fin de semana largo para hacer una escapada a la Costa Atlántica con su hija y su prometida.

La fecha está a la vuelta de la esquina: en pocos días, Nicolás Cabré y Rocío Pardo darán el “sí” en Córdoba, en una celebración que promete ser íntima, emotiva y muy familiar. Rufina ya se convirtió en una protagonista activa de todo el proceso, desde los preparativos hasta las pequeñas aventuras del día a día.