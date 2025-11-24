En vivo Radio La Red
Nicolás Cabré
Rufina Cabré
Atención

El terrible miedo de Rufina Cabré que quedó registrafo en un video

Escándalo en la casa de Cabré: un intruso arruinó el momento y quedó registrado el terrible miedo de Rufina. Miralo.

Rufina, la hija de Nicolás Cabré y la China Suárez, volvió a Buenos Aires para pasar unos días con su papá y, en medio de la cuenta regresiva para el casamiento del actor con Rocío Pardo, protagonizó un divertido momento que terminó viralizándose: una abeja casi arruina la tarde de juegos y creatividad.

Leé también Nicolás Cabré cortó de raíz un proyecto familiar junto a Rocío Pardo a pocos días de su boda
Nicolás Cabré cortó de raíz un proyecto familiar junto a Rocío Pardo a pocos días de su boda

Este fin de semana, Cabré, su futura esposa y Rufina hicieron una escapara a la playa donde compartieron hermosos momentos que quedaron registrados en las redes: como el video donde la niña y Rocío preparan slime casero, el juego de moda entre chicos y adolescentes. Entre risas, bailecitos, charlas y complicidad, todo iba perfecto… hasta que un visitante inesperado cambió la escena.

Mientras estaban sentadas en el patio, una abeja comenzó a sobrevolar la mesa. El típico zumbido se escuchó con claridad y la reacción fue automática: ambas se pusieron de pie y salieron corriendo entre gritos y risas. Rufina incluso agarró su silla, se la acercó al insecto y lanzó una frase que hizo reír a todos: “¡Salí de mi espacio personal!”

La abeja finalmente se alejó, pero el episodio quedó registrado como una de las anécdotas más simpáticas del fin de semana. “Hoy hicimos slime y nos atacó una abeja”, publicó con humor.

Más allá del momento, en el que quedó registrado el miedo de la pequeña, las imágenes mostraron la gran relación entre la novia de Cabré y Rufina, que desde hace meses participa activamente de los preparativos de la boda. No es la primera vez que se las ve juntas: hace unos días se supo que la niña acompañó a Rocío a probarse el vestido de novia, una señal de la familia que construyen día a día.

En el video también aparece Cabré, que se acerca para darle un beso a Rocío y acariciar cariñosamente la cabeza de su hija, dejando una postal familiar feliz y relajada.

Rufina se quedará en el país algunos días más antes de volver a Turquía, donde actualmente vive junto a su madre, la China Suárez, y Mauro Icardi. Mientras tanto, aprovecha cada minuto con su papá, que decidió tomar el fin de semana largo para hacer una escapada a la Costa Atlántica con su hija y su prometida.

La fecha está a la vuelta de la esquina: en pocos días, Nicolás Cabré y Rocío Pardo darán el “sí” en Córdoba, en una celebración que promete ser íntima, emotiva y muy familiar. Rufina ya se convirtió en una protagonista activa de todo el proceso, desde los preparativos hasta las pequeñas aventuras del día a día.

