Tragedia en el fútbol argentino: murió el árbitro Iván Ojeda

Si bien aún no existe un pronunciamiento oficial sobre el equipamiento disponible en el predio al momento del incidente, el reclamo creció en redes sociales y entre distintos referentes del deporte provincial. El Instituto del Deporte Chaqueño quedó en el centro de las críticas por la supuesta falta de protocolos de prevención frente a temperaturas extremas.

Quién era Iván Ojeda y cuál era su presente en la Liga Chaqueña

Iván Ojeda era un árbitro en ascenso dentro del fútbol regional y había sido segundo asistente en el clásico femenino entre Sarmiento y For Ever apenas cinco días antes de su fallecimiento. Su presencia frecuente en competencias locales lo había convertido en una figura conocida dentro del ambiente.

Su muerte generó conmoción en la Liga Chaqueña, donde compañeros y dirigentes se manifestaron en redes sociales con mensajes de despedida y pedidos de mayor seguridad en los entrenamientos. Muchos de ellos remarcaron que la situación expone una problemática que viene siendo señalada desde hace tiempo: la necesidad de contar con condiciones mínimas en espacios públicos destinados a la práctica deportiva.

Qué pasos siguen en la investigación

La Fiscalía de turno dispuso las diligencias correspondientes y se encuentra a la espera del informe médico oficial que determine con precisión las causas del fallecimiento. Además, se analizarán las circunstancias en las que ocurrió el episodio, la asistencia brindada y los recursos disponibles en el predio.

Mientras la investigación avanza, la tragedia de Ojeda vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de revisar protocolos, equipamiento y medidas de prevención, especialmente en jornadas de calor extremo, un factor cada vez más determinante en la salud de los deportistas.

La comunidad futbolística de Chaco despide a uno de sus árbitros con profundo pesar y reclama respuestas para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.