CONMOCIÓN

Tragedia en el fútbol argentino: murió el árbitro Iván Ojeda

Iván Ojeda murió tras descompensarse mientras entrenaba. Su muerte generó reclamos por demoras en la asistencia médica y la falta de un desfibrilador en el polideportivo.

Tragedia en el fútbol argentino: murió el árbitro Iván Ojeda

El fútbol argentino atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse la muerte de Iván Ojeda, árbitro de 30 años perteneciente a la Liga Chaqueña de Fútbol, quien se descompensó mientras realizaba ejercicios en el Polideportivo Jaime Zapata, en Resistencia. El hecho, que ocurrió el lunes cerca de las 14:40, abrió nuevamente el debate por las condiciones en las que se desarrollan los entrenamientos deportivos en plena ola de calor y por la presencia —o ausencia— de dispositivos de emergencia.

arbitro_chaco2

De acuerdo con el parte policial, personal médico llegó al lugar tras un llamado al SAMEC 911. A pesar de las maniobras de reanimación (RCP), Ojeda ingresó al Hospital Perrando sin signos vitales. Su compañero, que entrenaba junto a él, relató que ambos realizaban la rutina física habitual cuando Ojeda comenzó a sentirse mal y cayó al suelo.

Fuentes médicas señalaron que la causa preliminar apunta a una descompensación vinculada a las altas temperaturas registradas en la ciudad, aunque se espera el informe oficial del médico policial de turno.

Qué se sabe sobre la asistencia médica y la infraestructura del polideportivo

La muerte del árbitro generó fuertes críticas hacia las condiciones de asistencia del lugar. Dirigentes, deportistas y colegas reclamaron por presuntas demoras en la llegada del equipo médico y denunciaron la falta de un desfibrilador en el Polideportivo Jaime Zapata, un elemento clave para atender emergencias cardíacas.

Si bien aún no existe un pronunciamiento oficial sobre el equipamiento disponible en el predio al momento del incidente, el reclamo creció en redes sociales y entre distintos referentes del deporte provincial. El Instituto del Deporte Chaqueño quedó en el centro de las críticas por la supuesta falta de protocolos de prevención frente a temperaturas extremas.

Quién era Iván Ojeda y cuál era su presente en la Liga Chaqueña

Iván Ojeda era un árbitro en ascenso dentro del fútbol regional y había sido segundo asistente en el clásico femenino entre Sarmiento y For Ever apenas cinco días antes de su fallecimiento. Su presencia frecuente en competencias locales lo había convertido en una figura conocida dentro del ambiente.

Su muerte generó conmoción en la Liga Chaqueña, donde compañeros y dirigentes se manifestaron en redes sociales con mensajes de despedida y pedidos de mayor seguridad en los entrenamientos. Muchos de ellos remarcaron que la situación expone una problemática que viene siendo señalada desde hace tiempo: la necesidad de contar con condiciones mínimas en espacios públicos destinados a la práctica deportiva.

Qué pasos siguen en la investigación

La Fiscalía de turno dispuso las diligencias correspondientes y se encuentra a la espera del informe médico oficial que determine con precisión las causas del fallecimiento. Además, se analizarán las circunstancias en las que ocurrió el episodio, la asistencia brindada y los recursos disponibles en el predio.

Mientras la investigación avanza, la tragedia de Ojeda vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de revisar protocolos, equipamiento y medidas de prevención, especialmente en jornadas de calor extremo, un factor cada vez más determinante en la salud de los deportistas.

La comunidad futbolística de Chaco despide a uno de sus árbitros con profundo pesar y reclama respuestas para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

