Horror en un ruta hotel: el empleado fue a revisar una habitación y lo que halló aterró a todos

Lo que vio fue devastador: el hombre estaba colgado con sábanas, sin vida, mientras que la mujer yacía inmóvil sobre el piso.

De inmediato dio aviso a la Policía y comenzó un operativo urgente para preservar la escena.

Una relación marcada por denuncias previas

Con el correr de las horas, la fiscalía confirmó datos que dan un marco más inquietante a la investigación. Había denuncias anteriores por amenazas y un régimen de restricción de contacto entre ambos, que no se estaba cumpliendo.

Ese antecedente, sumado a la escena encontrada, refuerza la hipótesis de femicidio seguido de suicidio, aunque todavía no está completamente cerrada.

Qué investiga ahora la fiscalía

La causa quedó en manos de la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, quien ordenó trabajar bajo secreto de sumario y mantener el estricto control de la información.

Fuentes involucradas señalaron que, en esta primera etapa, se analizan tres puntos clave:

Resultados de la autopsia , tanto del hombre como de la mujer, para determinar causa y hora de muerte.

Elementos de violencia previos a la escena final, que podrían no haber sido visibles en el primer ingreso.

El teléfono celular destruido encontrado en la habitación, que podría contener mensajes, audios o registros sobre lo ocurrido antes del crimen.

“En este estadio inicial, la principal hipótesis de trabajo es un femicidio seguido de suicidio”, señalaron desde la Justicia, aunque advirtieron que no se descarta ninguna línea de investigación.

Valle Hermoso, conmocionado

El hecho generó un fuerte despliegue policial en la zona de Punilla. Múltiples patrulleros, agentes de la Policía Judicial y peritos trabajaron hasta altas horas de la madrugada del lunes.

La noticia corrió rápido entre vecinos, comerciantes y turistas, que siguieron con preocupación el movimiento en el hotel de la calle General Paz al 800.

La identidad de las víctimas no fue revelada oficialmente, aunque se confirmó que él era oriundo de La Rioja y ella, domiciliada en Villa Giardino.

Qué se sabe del momento del hallazgo

Según pudo reconstruirse, el personal del hotel intentó contactar a la pareja en varias ocasiones. No fue sino hasta casi un día después del check-in cuando decidieron entrar.

El bloqueo de la puerta con la cama fue interpretado como un gesto deliberado del hombre para impedir ser interrumpido. Esto se suma a la escena posterior como un elemento que refuerza la hipótesis de homicidio seguido de suicidio.

Tras el hallazgo, el trabajador llamó inmediatamente al 911. Minutos después llegó la Policía, que constató la muerte de ambos y dio intervención al Ministerio Público.