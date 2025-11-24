Disparos, corridas y pánico en Córdoba: cómo fue el ataque "colombiano" en una fiesta de egresados

Según indicó una fuente policial, “el agresor disparó al menos tres veces, apuntando directamente hacia el salón donde estaban los chicos”.

La secuencia, relataron testigos, desató el pánico absoluto: gritos, corridas, adolescentes tirándose al piso y padres intentando proteger a quienes habían ido a disfrutar de una noche que debía ser inolvidable por otras razones.

Dentro del salón quedaron heridos: un adolescente de 15 años, con una herida de bala en el cuello, el más afectado; una joven de 18 años, con impactos en el hombro y la pierna; y otra mujer de 34 años, con un balazo en la zona intercostal.

“Fue brutal. Nadie entendía de dónde venían los tiros. Sólo queríamos salir vivos de ahí”, contó una madre a medios locales.

El estado de las víctimas: un adolescente lucha por su vida

Las tres personas heridas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Provincial del Suroeste Eva Perón, ubicado a pocas cuadras del lugar.

El cuadro más grave es el del menor de 15 años, que sufrió una herida en el cuello y tuvo que ser intervenido de inmediato. Durante el domingo por la noche permanecía internado en estado crítico, con pronóstico reservado.

Las jóvenes de 18 y 34 años, en tanto, fueron dadas de alta el domingo tras recibir atención médica. Ambas presentaban lesiones en el hombro, la pierna y la zona costal, pero fuera de peligro.

“Miedo, silencio y un barrio que no sabe qué pasó”: confusión entre los vecinos

Tras el ataque, los habitantes del barrio relataron momentos de terror y desconcierto. “Escuchamos los tiros y después el auto escapó con una velocidad impresionante”, señaló un vecino.

Otros afirmaron haber visto el vehículo “dando vueltas” previamente, como si estuviera buscando a alguien en particular.

Esa es, justamente, la hipótesis principal de los investigadores: que el ataque estaba dirigido a una persona específica que se encontraba en el salón. Sin embargo, no se descarta ninguna otra línea investigativa.

La detención del sospechoso: operativo de película en barrio Marechal

Tras recibir la denuncia al 911, la Policía de Córdoba implementó un amplio operativo en las calles del oeste capitalino. El trabajo conjunto entre patrulleros, motociclistas y cámaras de seguridad permitió rastrear la circulación del Renault Koleos, que fue hallado en barrio Marechal, a poco más de 10 cuadras del lugar del ataque.

Allí, sobre la calle Dr. Enrique Tornú al 3000, los efectivos detuvieron a un hombre de 26 años, de nacionalidad colombiana, señalado como el principal sospechoso. El auto también quedó secuestrado.

El detenido, apodado “El Colombiano”, no contaba con antecedentes en Argentina, aunque la Justicia ordenó investigar su situación migratoria y posibles registros en su país de origen. No se encontraron armas en su poder, pero los investigadores creen que podría haber actuado con cómplices que aún no fueron identificados.

Una hipótesis que crece: el ataque no habría sido contra los egresados

Los investigadores sostienen que, por la forma en que se produjo el ataque, el tirador no habría tenido intención de herir al grupo que se encontraba celebrando, sino que buscaba a un individuo puntual dentro del evento.

Esa versión coincide con lo aportado por algunos testigos, que afirmaron haber visto movimientos sospechosos en las horas previas al ataque. De todos modos, la fiscalía dejó en claro que ninguna hipótesis está descartada.

Las pericias balísticas y la revisión de cámaras de seguridad serán claves en los próximos días.

“Fue un milagro que no haya habido más heridos. Las balas entraron al salón sin control”, contó una docente que había ido a acompañar a su hijo.

La causa quedó caratulada como tentativa de homicidio, aunque podría agravarse si el estado del adolescente herido se complica.