Lucía Celasco en el ojo de la tormenta por un mensaje "desubicado" a su novio Nicolás Figal

figal

Las reacciones no tardaron en llegar. Muchos consideraron la frase inoportuna, especialmente en un momento en el que el rendimiento físico de los jugadores es tema constante de análisis. Los mensajes fueron lapidarios.

En medio del vendaval digital, Lucía borró la historia. Pero ya era demasiado tarde. Una usuaria de X (ex Twitter), que había hecho captura del posteo, lo republicó y el mensaje estalló. El tuit superó las 590 mil visualizaciones, multiplicando los comentarios, los memes y la indignación generalizada.

Así, en cuestión de horas, el comentario íntimo, casual y aparentemente inocente se convirtió en tendencia, y el nombre de Lucía Celasco terminó colándose en el timeline de los fanáticos xeneizes que la miran –por ahora– enojados y preocupados porque ella puede llegar a ser "mala influecia" para el juagdor.