ANSES oficializó los montos para las PENSIONES de agosto 2026: cuánto se cobra.

Para las Pensiones No Contributivas, el Estado ejecuta de oficio cruces de datos con la AFIP para verificar la vulnerabilidad socioeconómica del núcleo familiar. En caso de detectarse bienes o ingresos superiores a los límites normativos, la prestación puede pausarse preventivamente.

¿Cómo cobran las Madres de 7 hijos las asignaciones familiares adicionadas?

Las titulares de la PNC para Madres de 7 hijos o más que tienen a cargo menores de hasta 14 años inclusive acceden de forma automática a los fondos de la Tarjeta Alimentar.

Las transferencias se abonan en la misma fecha de cobro de la pensión, sumando $72.250 por un hijo, $113.299 por dos hijos o $149.425 por tres o más hijos a la liquidación base de la prestación social.

Fechas de cobro: días de pago de la PUAM de ANSES en agosto de 2026

Las fechas de depósito de la PUAM coinciden con el calendario general de las jubilaciones mínimas: