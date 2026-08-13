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ANSES oficializó los montos para las PENSIONES de agosto 2026: cuánto se cobra

El organismo previsional confirmó los valores actualizados para la PUAM y las Pensiones No Contributivas tras la movilidad del 1,89%. Con la incorporación del refuerzo extraordinario, los beneficiarios acceden a los nuevos pisos salariales.

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ANSES oficializó los montos para las PENSIONES de agosto 2026: cuánto se cobra. Imagen ilustrativa hecha con IA.

ANSES oficializó los montos para las PENSIONES de agosto 2026: cuánto se cobra. Imagen ilustrativa hecha con IA.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) concluyó las liquidaciones correspondientes a los regímenes asistenciales y especiales del sistema previsional. Tras convalidarse la pauta de movilidad mensual vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC), las prestaciones reciben el ajuste porcentual de oficio en sus recibos de sueldo.

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Las acreditaciones se efectúan en conjunto con el bono extraordinario de contención decretado por el Estado nacional, unificando los saldos en las cuentas bancarias de los titulares desde la jornada asignada por documento.

¿Cuáles son los montos finales de la PUAM y las PNC en agosto con el bono?

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ANSES oficializó los montos para las PENSIONES de agosto 2026: cuánto se cobra.

Las cifras netas de cobro consolidado para este ciclo mensual, sumando el básico reajustado y el refuerzo de $70.000, se estructuran de la siguiente manera:

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): el haber básico pasa a $335.820,74 y, con el bono unificado, alcanza los $405.820,74 netos de bolsillo.

  • PNC por Invalidez y Vejez: el haber básico se fija en $293.843,15 y, al sumarse el plus, el cobro final queda en $363.843,15 de bolsillo.

  • PNC para Madres de 7 hijos: al estar equiparada por ley a una jubilación mínima, percibe $419.775,93 de básico más el bono de $70.000, alcanzando un total de $489.775,93 netos.

¿Qué requisitos se deben cumplir para mantener el cobro activo?

En el caso de la PUAM, los titulares deben acreditar residencia permanente en el país por un período mínimo de diez años posteriores al cumplimiento de los 65 años de edad, además de no percibir otra jubilación o pensión.

Para las Pensiones No Contributivas, el Estado ejecuta de oficio cruces de datos con la AFIP para verificar la vulnerabilidad socioeconómica del núcleo familiar. En caso de detectarse bienes o ingresos superiores a los límites normativos, la prestación puede pausarse preventivamente.

¿Cómo cobran las Madres de 7 hijos las asignaciones familiares adicionadas?

Las titulares de la PNC para Madres de 7 hijos o más que tienen a cargo menores de hasta 14 años inclusive acceden de forma automática a los fondos de la Tarjeta Alimentar.

Las transferencias se abonan en la misma fecha de cobro de la pensión, sumando $72.250 por un hijo, $113.299 por dos hijos o $149.425 por tres o más hijos a la liquidación base de la prestación social.

Fechas de cobro: días de pago de la PUAM de ANSES en agosto de 2026

Las fechas de depósito de la PUAM coinciden con el calendario general de las jubilaciones mínimas:

  • DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 1: martes 11 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 5: martes 18 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto de 2026.

En pocas palabras

  • ANSES actualiza montos: La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos valores para PUAM y Pensiones No Contributivas tras la movilidad del 1,89%.
  • Nuevos pisos salariales: Con el refuerzo extraordinario de $70.000, la PUAM alcanza los $405.820,74 y las PNC (Invalidez y Vejez) los $363.843,15.
  • Cobro en agosto: Las fechas de pago para la PUAM se definen por terminación de DNI, coincidiendo con el calendario de jubilaciones mínimas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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