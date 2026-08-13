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ANSES confirmó las fechas de cobro para los jubilados: mirá el calendario de agosto

El organismo previsional oficializó la organización de los desembolsos del mes para la totalidad del sector pasivo. Los haberes registran el aumento por movilidad mensual y se acreditarán en dos etapas según el monto a percibir.

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ANSES confirmó las fechas de cobro para los jubilados: mirá el calendario de agosto

ANSES confirmó las fechas de cobro para los jubilados: mirá el calendario de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) completó la planificación de las transferencias para el universo total de jubilados y pensionados del sistema nacional. Tras convalidarse que la inflación del IPC fue del 1,89%, el sistema previsional aplicará este porcentaje de actualización mensual de manera uniforme sobre todas las escalas de haberes.

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El ordenamiento de los pagos busca optimizar la atención operativa en las sucursales bancarias y asegurar la disponibilidad de efectivo en los cajeros automáticos, dividiendo el cronograma según el tramo de ingresos del beneficiario.

¿Cuáles son las fechas de cobro de agosto para quienes perciben la jubilación mínima?

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ANSES confirmó las fechas de cobro para los jubilados: mirá el calendario de agosto

Los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo y acceden al bono de asistencia económica se encuentran percibiendo sus fondos durante la primera mitad del mes. El calendario oficial para este grupo se despliega de la siguiente manera según la terminación del DNI:

  • DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 1: martes 11 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 5: martes 18 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto de 2026.

¿Cuándo cobran los jubilados que superan el haber mínimo?

Los beneficiarios que perciben un haber mensual que supera la mínima no siguen el mismo cronograma de la primera quincena. Para este segmento del padrón, las acreditaciones se concentran hacia finales del mes bajo el siguiente esquema:

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto de 2026.

¿De cuánto son los montos mínimos y máximos que se pagan este mes?

A raíz del incremento por movilidad del 1,89%, la jubilación mínima básica se fija en $419.775,93 netos. Al sumarse el bono extraordinario de $70.000 que otorga el Estado a los sectores de menores recursos, el piso mínimo garantizado en mano alcanza los $489.775,93 de bolsillo.

Por su parte, el haber máximo del sistema previsional ordinario se eleva a $2.824.694,49 brutos. Quienes se ubican en esta escala superior o superan el umbral de referencia de los $489.775,93 cobran su haber actualizado sin bono extraordinario (o con un proporcional según el tramo correspondiente).

¿Cómo consultar el recibo de sueldo digital y la sucursal asignada?

Los titulares de cualquier escala previsional pueden revisar los detalles de su liquidación antes de concurrir a la entidad bancaria. Para hacerlo, se debe ingresar a la plataforma virtual Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

En la solapa "Cobros" figurará la confirmación del monto neto depositado, los descuentos de la obra social y la sucursal exacta donde retirar el efectivo en caso de no utilizar la tarjeta de débito.

En pocas palabras

  • ANSES definió el calendario para el cobro de haberes de jubilados y pensionados en agosto, con un aumento del 1,89% por movilidad.
  • Los pagos se dividen en dos etapas: quienes cobran la mínima y quienes superan ese monto, según la terminación del DNI.
  • La jubilación mínima será de $419.775,93, y con bono alcanza los $489.775,93.
Resumen generado por Thinkindot AI
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