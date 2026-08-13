ANSES confirmó las fechas de cobro para los jubilados: mirá el calendario de agosto

DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto de 2026.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto de 2026.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de agosto de 2026.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto de 2026.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto de 2026.

¿De cuánto son los montos mínimos y máximos que se pagan este mes?

A raíz del incremento por movilidad del 1,89%, la jubilación mínima básica se fija en $419.775,93 netos. Al sumarse el bono extraordinario de $70.000 que otorga el Estado a los sectores de menores recursos, el piso mínimo garantizado en mano alcanza los $489.775,93 de bolsillo.

Por su parte, el haber máximo del sistema previsional ordinario se eleva a $2.824.694,49 brutos. Quienes se ubican en esta escala superior o superan el umbral de referencia de los $489.775,93 cobran su haber actualizado sin bono extraordinario (o con un proporcional según el tramo correspondiente).

¿Cómo consultar el recibo de sueldo digital y la sucursal asignada?

Los titulares de cualquier escala previsional pueden revisar los detalles de su liquidación antes de concurrir a la entidad bancaria. Para hacerlo, se debe ingresar a la plataforma virtual Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

En la solapa "Cobros" figurará la confirmación del monto neto depositado, los descuentos de la obra social y la sucursal exacta donde retirar el efectivo en caso de no utilizar la tarjeta de débito.