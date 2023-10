Llamó a emergencias, le dijeron que no tenía nada y falleció

La tragedia alcanzó su punto álgido cuando el cuerpo de Lauren fue descubierto por su propia hija de 2 años, quien se aferraba a su madre en un intento desgarrador de despertarla. La madre de Lauren, Emma Carrington, no pudo contener su dolor y acusó a los paramédicos de negligencia. "Creemos que debido a su edad y al hecho de que estaba tranquila, los paramédicos no pensaron que pudiera estar tan enferma como lo estaba y no recibió la atención que necesitaba", declaró a The Sun.

La autopsia reveló la causa del trágico fallecimiento de Lauren: un paro cardíaco repentino provocado por un coágulo de sangre en uno de sus pulmones. Este diagnóstico plantea preguntas inquietantes sobre la capacidad del personal médico para evaluar la gravedad de la situación de un paciente.

La familia de la víctima no se quedará de brazos cruzados ante esta tragedia. Han decidido emprender acciones legales contra el Servicio de Ambulancias de Midlands, argumentando que el personal no estaba adecuadamente capacitado para comprender la gravedad de la situación de Lauren. Un estudio de abogados ha tomado el caso, buscando respuestas y justicia para la familia afligida.

En respuesta a la tragedia, el Servicio de Ambulancias de Midlands emitió un comunicado expresando sus condolencias y disculpas a la familia de Lauren. Prometieron realizar una exhaustiva investigación para esclarecer las circunstancias que rodean este triste suceso y prevenir futuras tragedias similares.

La comunidad local se encuentra consternada por la pérdida de una joven que tenía toda su vida por delante. Mientras la familia busca respuestas en los tribunales, esta tragedia ha avivado un debate público sobre la capacitación y la preparación del personal médico, planteando preguntas importantes sobre la seguridad de los pacientes en situaciones de emergencia.