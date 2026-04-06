Yanina Latorre reveló el explosivo motivo detrás de la separación de Flor Vigna y Lauta

La relación entre Vigna y López había comenzado a fines de 2024, marcada por una fuerte conexión tanto en lo personal como en lo profesional, ya que compartían su amor por la música y el entrenamiento, incluso colaborando en distintas canciones.

Sin embargo, tras la reciente separación, la actriz y cantante decidió enfocarse de lleno en su presente laboral y se instaló en México, donde continúa desarrollando su carrera, con especial énfasis en el boxeo, disciplina en la que ya logró destacarse tras ganar dos peleas importantes, en medio de un contexto personal delicado.

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¿Quién es Lauta?

Lautaro López es un cantante y compositor argentino que en los últimos años comenzó a posicionarse dentro de la escena del pop urbano. Con un perfil en crecimiento, logró captar la atención del público joven gracias a su estilo musical fresco y su presencia activa en redes sociales.

Su propuesta artística combina sonidos actuales con letras románticas, apuntando a un público que consume música urbana pero también busca una conexión emocional en las canciones. Además, construyó una identidad muy ligada al entrenamiento físico y la vida saludable, algo que forma parte de su marca personal.

En paralelo a su desarrollo musical, Lauta ganó mayor visibilidad mediática por su relación con Flor Vigna, con quien compartió tanto su vida personal como profesional. Juntos lanzaron canciones y mostraban en redes su día a día vinculado al entrenamiento y la música.

Tras la reciente separación, el artista continúa enfocado en su carrera, apostando a consolidarse dentro de la industria musical argentina y ampliar su alcance con nuevos lanzamientos y proyectos.