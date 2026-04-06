Lo que estás aceptando en el amor y no deberías, según tu signo

No es lo que el otro hace, es lo que vos permitís
Esta lectura no apunta a señalar al otro. Apunta a algo más difícil: reconocer qué lugar estás ocupando en esa dinámica. Porque muchas veces, lo que se sostiene no es solo porque el otro lo hace, sino porque uno lo permite.
Lo que estás aceptando (y ya no deberías), signo por signo
No desde lo obvio, sino desde lo que suele pasar desapercibido.
Aries
Estás aceptando vínculos donde tenés que bajar tu intensidad para no incomodar. Donde te medís, te frenás o evitás decir lo que sentís. Lo que no deberías tolerar es sentir que tenés que ser menos para que el otro se quede.
Tauro
Estás aceptando quedarte en situaciones que ya no te hacen bien solo por lo que construiste. Lo que no deberías sostener es la idea de que el tiempo invertido justifica seguir.
Géminis
Estás aceptando vínculos donde todo queda en lo superficial. Donde hay conversación, pero no profundidad. Lo que no deberías naturalizar es no poder hablar de lo que realmente te pasa.
Cáncer
Estás aceptando dar más de lo que recibís. Estar disponible incluso cuando el otro no lo está. Lo que no deberías seguir sosteniendo es el desequilibrio emocional constante.
Leo
Estás aceptando vínculos donde no te sentís elegido del todo. Donde hay dudas, idas y vueltas o falta de reconocimiento. Lo que no deberías permitir es tener que demostrar tu valor todo el tiempo.
Virgo
Estás aceptando justificar lo que no cierra. Buscar explicaciones para actitudes que te incomodan. Lo que no deberías seguir haciendo es racionalizar lo que emocionalmente no te hace bien.
Libra
Estás aceptando evitar conflictos a cualquier costo. Callarte cosas para que todo “fluya”. Lo que no deberías sostener es tu propia incomodidad para mantener una falsa armonía.
Escorpio
Estás aceptando dinámicas intensas pero inestables. Vínculos que te activan mucho, pero no te sostienen. Lo que no deberías naturalizar es vivir en alerta emocional constante.
Sagitario
Estás aceptando vínculos que no terminan de comprometerse, pero que tampoco se van. Lo que no deberías tolerar es esa ambigüedad que te deja en un lugar indefinido.
Capricornio
Estás aceptando sostener todo solo. Ser el que organiza, el que estructura, el que mantiene el vínculo. Lo que no deberías seguir haciendo es cargar con todo el peso emocional.
Acuario
Estás aceptando desconectarte de lo que sentís para que el vínculo funcione. Mantener distancia para no incomodarte. Lo que no deberías permitir es no involucrarte por miedo.
Piscis
Estás aceptando más de lo que deberías por empatía. Entender todo, justificar todo, esperar todo. Lo que no deberías sostener es perderte a vos en el intento de sostener al otro.
Lo que incomoda, pero ordena
Reconocer esto no es fácil. Porque implica dejar de mirar solo lo que el otro hace y empezar a ver qué lugar estás ocupando vos. Y eso muchas veces duele más.
El rol de lo emocional
La Moon tiene mucho que ver con esto. Marca necesidades emocionales profundas, muchas veces inconscientes, que hacen que ciertas dinámicas resulten familiares, incluso cuando no son saludables.
Por eso, no se trata solo de “dejar de aceptar”, sino de entender por qué eso se vuelve tolerable.
No todo lo que cuesta es amor
Una de las ideas más instaladas es que el amor implica esfuerzo constante.
Y si bien todo vínculo requiere trabajo, hay una diferencia entre construir y sostener algo que no está funcionando.
El límite como punto de partida
Poner un límite no es romper un vínculo.
Es redefinirlo.
Es decir: hasta acá sí, más allá no.
Cuando dejás de aceptar, algo cambia
No siempre en el otro.
Pero sí en vos.
Y ese cambio modifica la dinámica.
Porque el vínculo deja de sostenerse en lo mismo.
No es perder, es dejar de sostener lo que no suma
Desde la astrología, estos momentos no se leen como crisis, sino como ajustes.
Como puntos donde algo deja de ser tolerable porque ya no encaja con lo que necesitás.
Lo que naturalizaste ya no encaja
Y eso, aunque incomode, es una señal.
No todo lo que aceptás es amor
En definitiva, esta lectura no busca que rompas con todo.
Busca que te preguntes algo más simple, pero más profundo:
¿Esto realmente me hace bien… o me acostumbré a que sea así?
Porque en esa respuesta, muchas veces, está el verdadero cambio.