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Una de las hijas de Nicole Neumann terminó internada y generó alarma entre sus seguidores

Nicole Neumann reveló el difícil momento que atravesó durante el fin de semana de Pascua y contó detalles del problema de salud que afectó a una de sus hijas.

6 abr 2026, 18:41
Una de las hijas de Nicole Neumann terminó internada y generó alarma entre sus seguidores
Una de las hijas de Nicole Neumann terminó internada y generó alarma entre sus seguidores

Una de las hijas de Nicole Neumann terminó internada y generó alarma entre sus seguidores

Nicole Neumann vivió horas de angustia durante el fin de semana largo de Pascua y lo compartió con sus seguidores en redes sociales. La modelo sorprendió al revelar que una de sus hijas debió ser atendida en una clínica tras sufrir una reacción alérgica a un medicamento.

Todo comenzó con un descargo que la propia Nicole publicó en su cuenta de Instagram, mientras viajaba en auto, donde dejó en claro que no fueron días fáciles.

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“Para mí no hay nada menos vacaciones que los feriados, salvo que te hayas podido ir de viaje a algún lado”, expresó al inicio de su relato, visiblemente cansada por la situación.

Luego, profundizó sobre las dificultades de esos días: “Estás con menos ayuda, todos los horarios desordenados y si tenés bebés chiquitos no existe el descanso, no me tiro toda la tarde a mirar series, ni cerca de eso”.

En ese contexto, reveló el momento más delicado que atravesó con una de sus hijas: “estuve en la clínica porque a una de mis gordas le agarró una alergia al componente de un medicamento que estaba tomando”.

Sin dar mayores precisiones sobre cuál de las tres fue la afectada, la modelo agregó: “Lo que hubo es sol viernes y sábado todo el día y yo acompañando a mi gordita”, dejando en evidencia la preocupación que vivió durante esas horas.

El testimonio generó rápida repercusión en redes, donde sus seguidores le enviaron mensajes de apoyo y se mostraron atentos a la evolución de la menor.

En paralelo, Nicole continúa con su fuerte compromiso por el cuidado animal, una causa que impulsa desde hace años. De hecho, recientemente volvió a llamar la atención al compartir un nuevo rescate, buscando concientizar sobre la tenencia responsable.

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¿Por qué Nicole Neumann salió al cruce a Julieta Poggio?

Las declaraciones de Julieta Poggio sobre las llamadas “botineras” generaron un fuerte revuelo en redes y programas de espectáculos. Sin filtros, la actriz aseguró que nunca estaría con un futbolista y lanzó frases que encendieron la polémica, al afirmar que “los futbolistas son todos gatos” y que “todas las mujeres de los futbolistas son cornudas”.

En medio de la repercusión, Nicole Neumann, quien durante años estuvo en pareja con Fabián Cubero, fue consultada por el tema y no esquivó la pregunta. Aunque mantuvo un tono calmo, dejó en claro su desacuerdo con los dichos de Poggio.

“Uy, qué fuerte”, reaccionó en primera instancia al escuchar las declaraciones. Sin embargo, rápidamente marcó su postura: “A mí me parece que no, en nada me parece que hay que meter a todos en la misma bolsa para nada. No, no, no siempre es todo tan, tan literal para ningún lado de nada. Siempre hay excepciones, puede haber casos como otros que nada que ver, me parece que no”.

Lejos de alimentar la polémica, la modelo insistió en rechazar las generalizaciones y amplió su mirada: “No hay que meter a todos en la misma bolsa, ni en ningún rubro, ni en ninguna clasificación, ni en nada. No, no está bueno”.

Además, reconoció que si bien existen ciertos rumores dentro del ambiente, no considera justo trasladarlos a todos los casos: “He escuchado, obviamente he escuchado, pero por eso te digo, no es todos. No, para nada, no, no me parece”.

En ese sentido, Nicole fue más allá y reflexionó sobre las relaciones en general, desligándolas del ámbito futbolístico: “De hecho, me parece que pasan un montón de cosas en las parejas en absolutamente todos los rubros, no solamente el fútbol. Es más una cuestión del ser humano en sí que de encasillar ahí”.

Por último, también destacó el rol de muchas mujeres que acompañan a sus parejas en sus carreras: “Me parece que por ahí muchas lo hacen, pero también es algo que uno hace por la familia. Como puede pasar con un diplomático o un CEO que se tiene que mudar, y la mujer acompaña. Es un rol importantísimo y súper valioso”, cerró.

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