El descomunal sueldo que cobraba Marcelo Tinelli en Telefe: "Más que David Letterman"

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Cómo fue el cumpleaños de Marcelo Tinelli y qué detalle llamó la atención

Marcelo Tinelli celebró el 1 de abril sus 66 años con una velada íntima junto a sus hijos y su primo Luciano “El Tirri”. La reunión fue cálida y familiar, pero lo que más llamó la atención entre sus seguidores fue la ausencia de Milett Figueroa, su pareja, que no estuvo presente en la cena.

El conductor eligió sus redes sociales para compartir un mensaje cargado de introspección y emociones. “Un nuevo cumple, una nueva vuelta al sol, desde la paz, desde el saber elegir, desde una sensibilidad profunda que puede convivir con la practicidad del día”, escribió, mostrando un costado reflexivo.

En su publicación, Tinelli habló de la importancia de seguir evolucionando en lo personal y en lo emocional: “Quiero ser flexible ante los cambios, ante la oportunidad de conocerme hoy”. Y agregó: “Quiero abrazar bien apretado a las personas que amo, para que sepan que si todo no está bien, todo va a estar bien”.

También se refirió al valor de dejar atrás lo que ya pasó y enfocarse en el presente: “Quiero que el pasado quede ahí donde siempre estuvo, en el pasado, y que la mirada hacia atrás pueda transformarse en aceptación de aquello que ya fue”.

El conductor compartió además sus deseos para el futuro: “Amo la calma y la inspiración para un nuevo camino, para lo que decida hacer con libertad y pasión”. Y cerró con un mensaje sobre el amor: “Ojalá pueda querer de una manera tan inocente e ingenua como lo hacen los niños, para dejarme querer de la misma manera”.

Finalmente, agradeció a quienes lo acompañaron en la celebración: “Gracias por la noche de anoche, única y maravillosa, a mis cinco hijos y a mi hermano del alma. Gracias por tanto amor”.

Aunque se mostró rodeado de su círculo más cercano, la ausencia de Milett generó interrogantes entre los seguidores, que se preguntan por el presente de la relación.