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Expertos internacionales impulsan una declaración para mejorar la alfabetización en salud y reducir costos sanitarios

La iniciativa, promovida por The Economist Impact con apoyo de Haleon, propone cinco acciones para incorporar la alfabetización sanitaria en las políticas públicas.

Expertos internacionales impulsan una declaración para mejorar la alfabetización en salud y reducir costos sanitarios

Un panel compuesto por expertos internacionales ha publicado una declaración conjunta para impulsar la alfabetización en salud y ponerla como centro de las políticas públicas.

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La Declaración de Consenso realizada por expertos fue publicada junto al informe "Del consenso a la acción: impulsando el progreso en la alfabetización en salud", que respalda la iniciativa,

La propuesta forma parte del programa Health Inclusivity Index de The Economist Impact, y cuenta con el apoyo de la empresa británica, Haleón, que se encuentra especializada en salud diaria. Según detalló The Economist Impact la inlusión de Haleón dentro del proyecto "marca la transición del diagnóstico a la implementación de soluciones concretas".

El grupo reúne a académicos, expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Asociación Internacional de Alfabetización en Salud e instituciones de 10 países.

Según los datos que respaldan el proyecto, la fase 3 del Índice de Inclusión en Salud (2025) mostró que reducir la baja alfabetización en salud en un 25% podría generar ahorros de 303.000 millones de dólares anuales en los 40 países analizados. Eso representaría el "mayor potencial de reducción de costes entre las siete condiciones de salud evaluadas".

En todos los países analizados, los costes anuales de salud por persona con baja alfabetización son 2,8 veces mayores que entre quienes tienen alta alfabetización, impulsados por un mayor uso de medicamentos con receta (70% frente a 41%), así como por más visitas médicas y urgencias.

En América Latina, este escenario es aún más complejo porque las desigualdades socioeconómicas, la diversidad lingüística y la fragmentación de los sistemas de salud amplifican estas disparidades, lo que refuerza la necesidad de acciones coordinadas y estructurales en la región.

¿Cuál es la situación en Argentina?

Un estudio del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires encontró que el 30,1% de los pacientes tenía una alfabetización sanitaria inadecuada, con una fuerte asociación con un bajo nivel educativo.

Los pacientes con hasta siete años de educación formal tenían 45 veces más probabilidades de tener una alfabetización insuficiente. Otro estudio del mismo grupo, con pacientes diabéticos, encontró una prevalencia aún mayor: el 60,3% tenía una alfabetización insuficiente, con un impacto directo en el control glucémico (hemoglobina glicada del 8,15% frente a 7,15%).

Aunque Argentina no forma parte de la muestra del Índice, los hallazgos globales son coherentes con la evidencia local y "refuerzan la urgencia de incluir la alfabetización sanitaria en la agenda política de la región", indicaron.

Cinco acciones para cambiar el escenario

El mensaje de las nuevas publicaciones plantea un "cambio de paradigma", lo que implica que la 2alfabetización en salud debe dejar de tratarse como un déficit individual y convertirse en responsabilidad compartida de gobiernos, sistemas de salud, sector privado y sociedad civil".

Para eso se plantean cinco acciones concretas para llevar adelante:

  • Enfoque intersectorial: integrar la alfabetización en las políticas de salud, educación, trabajo y tecnología. Consagrarlo como un derecho humano. Países como Escocia, Australia, Alemania y China ya tienen planes nacionales
  • Organizaciones sanitarias transformadoras: rediseñar procesos para que sean comprensibles. La técnica de enseñanza fue eficaz en el 95% de los estudios.
  • Co-creación de información: materiales desarrollados con poblaciones. Folletos y herramientas digitales como áreas prioritarias. IAs ya usadas para simplificar las comunicaciones (con supervisión humana).
  • Combatir la desinformación: farmacias comunitarias y líderes locales como aliados. En Etiopía, 40.000 trabajadores comunitarios ayudaron a reducir la mortalidad materna en un 73 por ciento.
  • Medición y datos: +200 instrumentos, escenario fragmentado. China: la alfabetización aumentó del 6% (2008) al 29,7% (2023). Medición para identificar barreras, nunca para etiquetar.

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