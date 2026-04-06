Expertos internacionales impulsan una declaración para mejorar la alfabetización en salud y reducir costos sanitarios

Según los datos que respaldan el proyecto, la fase 3 del Índice de Inclusión en Salud (2025) mostró que reducir la baja alfabetización en salud en un 25% podría generar ahorros de 303.000 millones de dólares anuales en los 40 países analizados. Eso representaría el "mayor potencial de reducción de costes entre las siete condiciones de salud evaluadas".

En todos los países analizados, los costes anuales de salud por persona con baja alfabetización son 2,8 veces mayores que entre quienes tienen alta alfabetización, impulsados por un mayor uso de medicamentos con receta (70% frente a 41%), así como por más visitas médicas y urgencias.

En América Latina, este escenario es aún más complejo porque las desigualdades socioeconómicas, la diversidad lingüística y la fragmentación de los sistemas de salud amplifican estas disparidades, lo que refuerza la necesidad de acciones coordinadas y estructurales en la región.

¿Cuál es la situación en Argentina?

Un estudio del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires encontró que el 30,1% de los pacientes tenía una alfabetización sanitaria inadecuada, con una fuerte asociación con un bajo nivel educativo.

Los pacientes con hasta siete años de educación formal tenían 45 veces más probabilidades de tener una alfabetización insuficiente. Otro estudio del mismo grupo, con pacientes diabéticos, encontró una prevalencia aún mayor: el 60,3% tenía una alfabetización insuficiente, con un impacto directo en el control glucémico (hemoglobina glicada del 8,15% frente a 7,15%).

Aunque Argentina no forma parte de la muestra del Índice, los hallazgos globales son coherentes con la evidencia local y "refuerzan la urgencia de incluir la alfabetización sanitaria en la agenda política de la región", indicaron.

Cinco acciones para cambiar el escenario

El mensaje de las nuevas publicaciones plantea un "cambio de paradigma", lo que implica que la 2alfabetización en salud debe dejar de tratarse como un déficit individual y convertirse en responsabilidad compartida de gobiernos, sistemas de salud, sector privado y sociedad civil".

Para eso se plantean cinco acciones concretas para llevar adelante: