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Llega a Argentina la marca de maquillaje viral que arrasa en TikTok

Furor beauty: llega a la Argentina una de las marcas más virales del momento. Enterate.

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Llega a Argentina la marca de maquillaje viral que arrasa en TikTok

La espera terminó para los fanáticos del maquillaje. Después de años de pedidos en redes sociales y de convertirse en una de las marcas más virales del mundo gracias a TikTok e Instagram, NYX Professional Makeup desembarca oficialmente en la Argentina.

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El anuncio fue realizado por L'Oréal Groupe, que incorporará a NYX como su marca número 17 en el país. Se trata del primer gran lanzamiento de una marca de maquillaje masivo en los últimos nueve años, un movimiento que promete revolucionar el mercado local de la belleza.

Nacida en Los Ángeles y reconocida por sus productos de alta pigmentación, su propuesta cruelty free, sus fórmulas veganas y los cosméticos que se vuelven tendencia en redes sociales, NYX llega para ocupar un espacio muy esperado por los consumidores argentinos: el del maquillaje profesional a un precio accesible.

La marca desembarcará con 275 productos distribuidos en 45 líneas, entre los que habrá bases, correctores, rubores, iluminadores, delineadores, paletas de sombras, labiales, glosses, primers y fijadores de maquillaje.

Uno de sus productos estrella es el fijador matte, del que, según la empresa, se vende una unidad por minuto en Estados Unidos.

Desde L'Oréal aseguraron que la llegada de NYX responde al crecimiento que viene mostrando el segmento del maquillaje y al interés cada vez mayor de la Generación Z, un público que consume más productos de belleza que cualquier otra generación.

Los artículos podrán conseguirse en Farmacity y Simplicity, tanto en sus tiendas físicas seleccionadas como en los canales digitales, con presencia inicial en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Salta.

Los precios estarán entre $22.000 y $57.000, con un valor promedio cercano a $35.000.

Además, el lanzamiento estará acompañado por un evento especial abierto al público en Palermo Soho, donde habrá estaciones para probar maquillaje, maquilladores en vivo, música con DJ y distintas sorpresas para los asistentes.

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