Llega a Argentina la marca de maquillaje viral que arrasa en TikTok

Uno de sus productos estrella es el fijador matte, del que, según la empresa, se vende una unidad por minuto en Estados Unidos.

Desde L'Oréal aseguraron que la llegada de NYX responde al crecimiento que viene mostrando el segmento del maquillaje y al interés cada vez mayor de la Generación Z, un público que consume más productos de belleza que cualquier otra generación.

Los artículos podrán conseguirse en Farmacity y Simplicity, tanto en sus tiendas físicas seleccionadas como en los canales digitales, con presencia inicial en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Salta.

Los precios estarán entre $22.000 y $57.000, con un valor promedio cercano a $35.000.

Además, el lanzamiento estará acompañado por un evento especial abierto al público en Palermo Soho, donde habrá estaciones para probar maquillaje, maquilladores en vivo, música con DJ y distintas sorpresas para los asistentes.