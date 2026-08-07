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Los Jonas Brothers vuelven en "Camp Rock 3", la esperada nueva película en Disney+

Con el regreso de los Jonas Brothers y mucho más: conocé al elenco de "Camp Rock 3", la nueva película que se estrena el 14 de agosto en Disney+.

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Los Jonas Brothers vuelven en Camp Rock 3

Los Jonas Brothers vuelven en "Camp Rock 3", la esperada nueva película en Disney+. (Foto: Gentileza Prensa)

Camp Rock 3, la esperada nueva película de la saga musical llega a Disney+ el 14 de agosto. La producción regresa al campamento para una nueva ronda de competencias, romance y, por supuesto, mucha música. La nueva película cuenta con un elenco que combina a figuras ya conocidas, como los Jonas Brothers, con nuevos talentos listos para brillar.

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Camp Rock 3 marca el regreso de los Jonas Brothers. Joe, Nick y Kevin Jonas retoman sus roles como Shane, Nate y Jason Gray, el trío que integra la banda ficticia “Connect 3”. En la nueva película, el grupo regresa a Camp Rock en busca del próximo gran talento que abra los shows de su gira.

Otra figura importante de las películas anteriores que regresa en Camp Rock 3 es Connie Torres. Interpretado por Maria Canals-Barrera, el personaje desempeñó un papel fundamental en la primera película al conseguir trabajo como cocinera del campamento, lo que permitió que su hija, Mitchie (Demi Lovato), pudiera asistir.

Sage es una de las principales candidatas a convertirse en el talento que se sume a la gira de Connect 3. El personaje, descrito como “audaz y decidido”, es interpretado por Liamani Segura, actriz conocida por DESCENDIENTES: EL ASCENSO DE RED (2024), DESCENDIENTES: UN MALVADO PAÍS DE LAS MARAVILLAS (2026) y High School Musical: El musical: La serie (2019-2023).

Desi es el hermano de Sage. Considerado un joven tranquilo y despreocupado, también compite por un lugar en la gira de “Connect 3”. El personaje es interpretado por Hudson Stone, músico que debuta en la pantalla.

Fletch, considerado un competidor impredecible, es interpretado por Malachi Barton, conocido por dar vida al vampiro Victor en ZOMBIES 4: EL ORIGEN DE LOS VAMPIROS (2025) y ZOMBIES: Locker Diaries (2026).

Rosie es una de las principales candidatas a ser elegida por “Connect 3”. Un prodigio del violonchelo, el personaje es interpretado por Lumi Pollack, conocida por Electric Bloom (2025).

Cuando el campamento necesita a alguien que marque el ritmo, puede contar con Cliff, el baterista también concursante de la competencia. El personaje es interpretado por Casey Trotter, que hace su debut cinematográfico.

¿Qué sería de un artista completo sin una buena coreografía? Una talentosa bailarina, Callie llega a Camp Rock en busca de un escenario donde demostrar todo lo que sabe hacer. El personaje es interpretado por Brooklynn Pitts, que también debuta en el cine.

Demostrando que en el campamento hay lugar para todo tipo de talentos, la joven Madison se suma a Camp Rock 3 como una imponente influencer. El personaje es interpretado por Ava Jean.

Además de los concursantes, Camp Rock 3 presenta a nuevos integrantes del personal del campamento. Entre ellos se destaca Lark, la representante de "Connect 3", cuya misión es ayudar a los campistas a competir por la oportunidad de convertirse en el acto de apertura de la banda. El personaje es interpretado por Sherry Cola, de OTRO VIERNES DE LOCOS (2025).

Tráiler doblado de Camp Rock 3 en Disney+

En pocas palabras

  • Jonas Brothers: Regresan a la saga musical con "Camp Rock 3" el 14 de agosto en Disney+.
  • Elenco: La película suma a Joe, Nick y Kevin Jonas junto a nuevos talentos como Maria Canals-Barrera, Liamani Segura y Sherry Cola.
  • Trama: El trío busca al próximo gran talento en Camp Rock para abrir sus shows de gira.
Resumen generado por Thinkindot AI
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