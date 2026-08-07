Los Jonas Brothers vuelven en "Camp Rock 3", la esperada nueva película en Disney+

Desi es el hermano de Sage. Considerado un joven tranquilo y despreocupado, también compite por un lugar en la gira de “Connect 3”. El personaje es interpretado por Hudson Stone, músico que debuta en la pantalla.

Fletch, considerado un competidor impredecible, es interpretado por Malachi Barton, conocido por dar vida al vampiro Victor en ZOMBIES 4: EL ORIGEN DE LOS VAMPIROS (2025) y ZOMBIES: Locker Diaries (2026).

Rosie es una de las principales candidatas a ser elegida por “Connect 3”. Un prodigio del violonchelo, el personaje es interpretado por Lumi Pollack, conocida por Electric Bloom (2025).

Cuando el campamento necesita a alguien que marque el ritmo, puede contar con Cliff, el baterista también concursante de la competencia. El personaje es interpretado por Casey Trotter, que hace su debut cinematográfico.

¿Qué sería de un artista completo sin una buena coreografía? Una talentosa bailarina, Callie llega a Camp Rock en busca de un escenario donde demostrar todo lo que sabe hacer. El personaje es interpretado por Brooklynn Pitts, que también debuta en el cine.

Demostrando que en el campamento hay lugar para todo tipo de talentos, la joven Madison se suma a Camp Rock 3 como una imponente influencer. El personaje es interpretado por Ava Jean.

Además de los concursantes, Camp Rock 3 presenta a nuevos integrantes del personal del campamento. Entre ellos se destaca Lark, la representante de "Connect 3", cuya misión es ayudar a los campistas a competir por la oportunidad de convertirse en el acto de apertura de la banda. El personaje es interpretado por Sherry Cola, de OTRO VIERNES DE LOCOS (2025).

Tráiler doblado de Camp Rock 3 en Disney+