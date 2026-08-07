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Netflix estrenó una nueva película con Greta Lee y Wagner Moura que todos están comentando

Lo que ocurre en esta nueva película de Netflix será parte del desafío para una familia atrapada frente a una amenaza inexplicable.

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Netflix estrenó una nueva película con Greta Lee y Wagner Moura que todos están comentando. (Foto: Archivo)

Netflix estrenó una nueva película con Greta Lee y Wagner Moura que todos están comentando. (Foto: Archivo)

Netflix estrenó hoy una de sus producciones más ambiciosas de los últimos tiempos. Procesar todo lo que propone La última casa será una tarea inevitable para quienes se animen a ingresar en esta historia apocalíptica, dirigida por Louis Leterrier y protagonizada por Greta Lee, Wagner Moura y Gabriel Barbosa.

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La película planteó desde el comienzo una situación tan sencilla como inquietante: una familia quedó encerrada dentro de su propia casa y no encontró una forma de escapar. Mientras los recursos comenzaron a agotarse, una presencia misteriosa convirtió el supuesto refugio en una amenaza permanente.

Leterrier, conocido por trabajos como Rápidos y furiosos y Los ilusionistas, explicó que la producción buscó desafiar la idea tradicional de un lugar seguro. Según el director, la historia transformó el hogar familiar en un espacio hostil donde la supervivencia dependerá de que sus integrantes permanezcan unidos.

De qué trata La última casa, la nueva película en Netflix

La premisa de la película parte de un confinamiento extremo: "Tras quedar atrapados en su propia casa, los miembros de una familia deben sobrevivir con recursos cada vez más escasos y enfrentar la fuerza oscura que los mantiene encerrados".

La sinopsis oficial plantea que los protagonistas deberán unir fuerzas para sobrevivir a la falta de artículos de primera necesidad y, al mismo tiempo, enfrentar una misteriosa presencia que los mantiene atrapados en el interior.

El planteo convierte a la casa en uno de los elementos centrales de la película. Lo que habitualmente representa seguridad, intimidad y protección pasa a funcionar como una especie de prisión.

La amenaza tampoco aparece presentada de una manera completamente evidente. Esa decisión permite que el suspenso avance alrededor de una pregunta fundamental: ¿qué está impidiendo que la familia abandone el lugar?

La producción apuesta así por combinar el escenario apocalíptico con una situación de encierro. El conflicto no dependerá solamente de aquello que ocurre fuera de la vivienda, sino también de las tensiones que surgen dentro de ella.

Greta Lee y Wagner Moura encabezan el elenco de La última casa

Netflix reunió para esta producción a un reparto con intérpretes conocidos por participar en películas y series de diferentes géneros. Greta Lee encabeza el elenco junto a Wagner Moura.

El reparto principal está integrado por:

  • Greta Lee
  • Wagner Moura
  • Gabriel Barbosa
  • Emma Ho
  • Riley Chung
  • Noah Alexander Sosnowski

La combinación de estos nombres fue uno de los factores que contribuyó a generar expectativas antes del estreno.

Una apuesta de Netflix que buscará sorprender

El estreno de La última casa llega acompañado por una expectativa construida alrededor de su director, su elenco y una premisa que apuesta por convertir un hogar en el escenario de una situación extrema.

La película presentará a una familia que no podrá escapar de su propia casa mientras enfrenta la falta de recursos y una presencia misteriosa. Al mismo tiempo, Wagner Moura adelantó que la historia incorporará giros que podrían modificar las expectativas iniciales.

Las primeras críticas dejaron un panorama mixto. The Guardian y Variety señalaron algunas limitaciones, especialmente relacionadas con el desarrollo de la historia, mientras que TheWrap y The Hollywood Reporter rescataron elementos como la dirección, las actuaciones y el componente familiar.

El resultado quedará ahora en manos de los espectadores de Netflix, que podrán descubrir cómo se desarrolla esta historia de supervivencia y qué se esconde detrás del encierro que mantiene a sus protagonistas atrapados.

Tráiler oficial de La última casa con Greta Lee y Wagner Moura en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix estrena: Una familia queda atrapada en su casa con recursos escasos y una presencia misteriosa.
  • Trama apocalíptica: La película, dirigida por Louis Leterrier, convierte el hogar en una prisión.
  • Elenco destacado: Greta Lee y Wagner Moura protagonizan esta historia de supervivencia.
Resumen generado por Thinkindot AI
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