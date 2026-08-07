Netflix estrenó una nueva película con Greta Lee y Wagner Moura que todos están comentando

La sinopsis oficial plantea que los protagonistas deberán unir fuerzas para sobrevivir a la falta de artículos de primera necesidad y, al mismo tiempo, enfrentar una misteriosa presencia que los mantiene atrapados en el interior.

El planteo convierte a la casa en uno de los elementos centrales de la película. Lo que habitualmente representa seguridad, intimidad y protección pasa a funcionar como una especie de prisión.

La amenaza tampoco aparece presentada de una manera completamente evidente. Esa decisión permite que el suspenso avance alrededor de una pregunta fundamental: ¿qué está impidiendo que la familia abandone el lugar?

La producción apuesta así por combinar el escenario apocalíptico con una situación de encierro. El conflicto no dependerá solamente de aquello que ocurre fuera de la vivienda, sino también de las tensiones que surgen dentro de ella.

Greta Lee y Wagner Moura encabezan el elenco de La última casa

Netflix reunió para esta producción a un reparto con intérpretes conocidos por participar en películas y series de diferentes géneros. Greta Lee encabeza el elenco junto a Wagner Moura.

El reparto principal está integrado por:

Greta Lee

Wagner Moura

Gabriel Barbosa

Emma Ho

Riley Chung

Noah Alexander Sosnowski

La combinación de estos nombres fue uno de los factores que contribuyó a generar expectativas antes del estreno.

Una apuesta de Netflix que buscará sorprender

El estreno de La última casa llega acompañado por una expectativa construida alrededor de su director, su elenco y una premisa que apuesta por convertir un hogar en el escenario de una situación extrema.

La película presentará a una familia que no podrá escapar de su propia casa mientras enfrenta la falta de recursos y una presencia misteriosa. Al mismo tiempo, Wagner Moura adelantó que la historia incorporará giros que podrían modificar las expectativas iniciales.

Las primeras críticas dejaron un panorama mixto. The Guardian y Variety señalaron algunas limitaciones, especialmente relacionadas con el desarrollo de la historia, mientras que TheWrap y The Hollywood Reporter rescataron elementos como la dirección, las actuaciones y el componente familiar.

El resultado quedará ahora en manos de los espectadores de Netflix, que podrán descubrir cómo se desarrolla esta historia de supervivencia y qué se esconde detrás del encierro que mantiene a sus protagonistas atrapados.

Tráiler oficial de La última casa con Greta Lee y Wagner Moura en Netflix