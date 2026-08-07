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Furia en la prensa inglesa por la decisión de AFA de homenajear el triunfo de la Selección Argentina

Los medios británicos reaccionaron con indignación tras la instauración del 15 de julio como día especial. Las burlas y las duras críticas a la AFA.

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Furia en la prensa inglesa por la decisión de AFA de homenajear el triunfo de la Selección Argentina

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) instauró el 15 de julio como el Día de las Selecciones Nacionales de Fútbol en conmemoración de la victoria de la Selección Argentina frente a Inglaterra en el Mundial 2026. Esta determinación oficial generó un enorme revuelo en Europa, donde los principales medios de prensa británicos reaccionaron con duras críticas, mensajes de indignación y una evidente molestia que se suma a la controversia por la pancarta sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

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A través de un comunicado, la AFA recordó que el equipo conducido por Lionel Scaloni caía ante el conjunto inglés por la mínima, pero logró dar vuelta el resultado con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, haciendo vibrar a todo un país que inundó las calles a puro festejo. Sin embargo, estas palabras no cayeron bien en suelo británico.

Cómo reaccionaron los principales diarios ingleses ante la medida de la AFA

La repercusión mediática en Inglaterra fue inmediata y cargada de dureza. El periódico The Sun publicó que "Argentina sin vergüenza crea un día especial para conmemorar la victoria en Mundial contra Inglaterra tras la furia por la pancarta de Malvinas". En tanto, The Guardian mantuvo una línea similar al titular que Argentina conmemora el triunfo de 2026 con una jornada especial.

Por su parte, el diario The Mirror decidió replicar la noticia enfocado en el impacto institucional. En su portada expresaron que Argentina anuncia un día festivo nacional para celebrar la victoria ante Inglaterra mientras surge un plan para colocar una pancarta en las Malvinas, limitándose a informar sobre los hechos sin sumar análisis de opinión.

Qué dijo la prensa británica sobre Claudio Tapia y la pancarta de Malvinas

Las críticas más ácidas llegaron de la mano del periodista Simon Burnton en una nota de opinión publicada por The Guardian. En su artículo, el cronista se burló abiertamente de la resolución de la AFA calificando a la entidad como una organización carente de trabajo real por dedicar tiempo de su comité ejecutivo a discutir un símbolo al que definió como chovinista y sin sentido.

En el mismo texto, el periodista apuntó de lleno contra la dirigencia del fútbol argentino. Burnton tildó a Claudio "Chiqui" Tapia como el presidente de la AFA manchado por escándalos, al tiempo que cuestionó su compromiso de enviar la sábana de la cama del hotel con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" al Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Argentinas en Tierra del Fuego, donde pasará a formar parte de la exhibición permanente de dicho museo de guerra.

Pese al gran revuelo internacional desatado en los medios británicos, de parte de los hinchas argentinos la medida propuesta por la AFA no despertó mayores controversias ni reacciones, más allá de que la remontada ante Inglaterra fue festejada en las calles como una de las victorias más importantes de los últimos años.

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