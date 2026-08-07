Furia en la prensa inglesa por la decisión de AFA de homenajear el triunfo de la Selección Argentina

Qué dijo la prensa británica sobre Claudio Tapia y la pancarta de Malvinas

Las críticas más ácidas llegaron de la mano del periodista Simon Burnton en una nota de opinión publicada por The Guardian. En su artículo, el cronista se burló abiertamente de la resolución de la AFA calificando a la entidad como una organización carente de trabajo real por dedicar tiempo de su comité ejecutivo a discutir un símbolo al que definió como chovinista y sin sentido.

En el mismo texto, el periodista apuntó de lleno contra la dirigencia del fútbol argentino. Burnton tildó a Claudio "Chiqui" Tapia como el presidente de la AFA manchado por escándalos, al tiempo que cuestionó su compromiso de enviar la sábana de la cama del hotel con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" al Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Argentinas en Tierra del Fuego, donde pasará a formar parte de la exhibición permanente de dicho museo de guerra.

Pese al gran revuelo internacional desatado en los medios británicos, de parte de los hinchas argentinos la medida propuesta por la AFA no despertó mayores controversias ni reacciones, más allá de que la remontada ante Inglaterra fue festejada en las calles como una de las victorias más importantes de los últimos años.