Soy Luna vuelve después de 10 años: cuándo y dónde será el esperado show en Argentina

En Córdoba, las entradas ya se encuentran disponibles para el show del 29 de noviembre, tanto online como en la boletería del Quality Arena. Quienes paguen con Tarjeta Cordobesa podrán acceder a hasta cuatro cuotas sin interés.

El regreso reunirá a varios de los protagonistas más queridos de la ficción. Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Malena Ratner y Gastón Vietto encabezarán el espectáculo junto a un destacado cuerpo de bailarines.

El show propone un recorrido por las canciones más icónicas de Soy Luna, además de incorporar temas de la nueva temporada de la serie. La idea es combinar música, nostalgia y nuevas historias en una experiencia especialmente pensada para los seguidores que crecieron junto a la ficción.

El anuncio se produce además en un momento especial para la franquicia, ya que acaba de estrenarse Soy Luna: Volver a Rodar, la nueva temporada de la serie original de Disney+, que marca el regreso de este universo a la pantalla y busca conquistar tanto a los fanáticos originales como a las nuevas generaciones.

Las tres primeras temporadas también están disponibles en Disney+, por lo que los seguidores pueden volver a recorrer la historia antes de reencontrarse con sus protagonistas sobre el escenario.

Todas las novedades relacionadas con la gira se publicarán en las cuentas oficiales de Soy Luna Tour, El Último Showen Instagram y TikTok, bajo el usuario @soylunaultimotour.

La producción del espectáculo está a cargo de Golden Peak Live Entertainment, MP Producciones y Ozono Producciones.