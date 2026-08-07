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Soy Luna vuelve después de 10 años: cuándo y dónde será el esperado show en Argentina

Después de 10 años, Soy Luna vuelve a los escenarios y ya hay fecha en Argentina. Entérate.

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Soy Luna vuelve después de 10 años: cuándo y dónde será el esperado show en Argentina

Después de 10 años, Soy Luna vuelve a los escenarios con un espectáculo que promete convertirse en uno de los grandes reencuentros para los fanáticos de la serie. “Soy Luna Tour, El Último Show” recorrerá distintos países de Latinoamérica a partir de octubre de 2026 y tendrá dos presentaciones en Argentina.

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Está en Netflix, apenas tiene 6 episodios y es la serie española más exitosa en el mundo. (Foto: Archivo)

El esperado regreso será el 7 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires, mientras que el 29 de noviembre el elenco llegará a Córdoba para presentarse en el Quality Arena.

Las entradas para el show de Buenos Aires tendrán una preventa exclusiva para clientes Santander VISA desde el lunes 10 de agosto a las 16 horas, con un 15% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés. La venta general se habilitará cuando se agote la preventa o, como máximo, el jueves 13 de agosto, a través de Movistar Arena.

Los clientes Santander VISA también podrán acceder a hasta seis cuotas sin interés durante toda la venta.

En Córdoba, las entradas ya se encuentran disponibles para el show del 29 de noviembre, tanto online como en la boletería del Quality Arena. Quienes paguen con Tarjeta Cordobesa podrán acceder a hasta cuatro cuotas sin interés.

El regreso reunirá a varios de los protagonistas más queridos de la ficción. Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Malena Ratner y Gastón Vietto encabezarán el espectáculo junto a un destacado cuerpo de bailarines.

El show propone un recorrido por las canciones más icónicas de Soy Luna, además de incorporar temas de la nueva temporada de la serie. La idea es combinar música, nostalgia y nuevas historias en una experiencia especialmente pensada para los seguidores que crecieron junto a la ficción.

El anuncio se produce además en un momento especial para la franquicia, ya que acaba de estrenarse Soy Luna: Volver a Rodar, la nueva temporada de la serie original de Disney+, que marca el regreso de este universo a la pantalla y busca conquistar tanto a los fanáticos originales como a las nuevas generaciones.

Las tres primeras temporadas también están disponibles en Disney+, por lo que los seguidores pueden volver a recorrer la historia antes de reencontrarse con sus protagonistas sobre el escenario.

Todas las novedades relacionadas con la gira se publicarán en las cuentas oficiales de Soy Luna Tour, El Último Showen Instagram y TikTok, bajo el usuario @soylunaultimotour.

La producción del espectáculo está a cargo de Golden Peak Live Entertainment, MP Producciones y Ozono Producciones.

En pocas palabras

  • Vuelve Soy Luna: Tras 10 años, la serie retorna a los escenarios con "Soy Luna Tour, El Último Show" en Latinoamérica.
  • Fechas y lugares: El 7 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires y el 29 de noviembre en Córdoba.
  • Venta de entradas: Preventa exclusiva para clientes Santander VISA desde el 10 de agosto; venta general el 13 de agosto.
Resumen generado por Thinkindot AI
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