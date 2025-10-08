En vivo Radio La Red
Llega el portal 10/10: cómo aumentar tu dinero según cada signo zodiacal este 10 de octubre 2025

El portal 10/10 es famoso por su energía de abundancia. Conocé cómo potenciar el dinero según tu signo zodiacal para atraer prosperidad antes de fin de año.

Llega el portal 10/10: cómo aumentar tu dinero según cada signo zodiacal este 10 de octubre 2025

El 10/10 se asocia con la apertura de caminos y oportunidades financieras. La influencia de la Luna creciente en Tauro este año amplifica la seguridad material y el orden económico, favoreciendo a quienes se animen a manifestar deseos claros sobre el dinero.

Cada signo tiene fortalezas distintas a la hora de atraer ingresos, y este portal es el momento ideal para enfocar esa energía de forma consciente.

portal

Cómo activar la abundancia según tu signo

  • Aries: enfocarse en un solo objetivo financiero y evitar gastos impulsivos.

  • Tauro: invertir en proyectos seguros y cuidar los ahorros que ya posee.

  • Géminis: usar su creatividad para generar ingresos extra en paralelo al trabajo principal.

  • Cáncer: canalizar dinero en el hogar y buscar equilibrio entre gastos familiares y ahorros.

  • Leo: apostar por actividades que le permitan mostrar su talento y recibir reconocimiento económico.

  • Virgo: organizar un presupuesto mensual y eliminar gastos innecesarios.

  • Libra: negociar acuerdos laborales o comerciales con mayor confianza.

  • Escorpio: cerrar deudas antiguas para abrir espacio a nuevas ganancias.

  • Sagitario: aprovechar oportunidades de viajes o estudios que generen ingresos a futuro.

  • Capricornio: concentrarse en metas a largo plazo e inversiones estratégicas.

  • Acuario: buscar alianzas o trabajos colaborativos para diversificar entradas de dinero.

  • Piscis: confiar en su intuición para elegir proyectos rentables y evitar riesgos emocionales con el dinero.

Tips generales para atraer prosperidad el 10/10

  • Encender una vela amarilla o dorada a las 10:10 de la mañana.

  • Colocar tres hojas de laurel dentro de la billetera.

  • Escribir en un papel una meta económica clara y guardarlo hasta fin de mes.

Con la energía del portal 10/10, cada signo puede canalizar mejor su potencial financiero y aprovechar el impulso astral para mejorar su economía.

