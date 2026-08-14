Llegó a Netflix una nueva película española basada en hechos reales y es el gran estreno del año

A partir de ese momento, sus amigos Darío y Armando también quedaron atrapados por ese universo. Los tres compartieron mucho más que una afición. El riesgo pasó a formar parte de una determinada manera de entender la existencia y de relacionarse con el mundo.

La película presenta esa conexión desde una mirada que combina aventura, miedo y amistad. El objetivo no es únicamente mostrar los saltos o las montañas que sirvieron como escenario para las hazañas de los protagonistas. También busca acercarse a los sentimientos que existieron detrás de esas decisiones.

La propia sinopsis de la película define la historia: "Un grupo de amigos unidos por su amor a los deportes extremos descubre el salto base en traje de alas…, pero sentir que vuelas es uno de los mayores riesgos".

La historia real que inspiró la película en Netflix

Uno de los elementos más importantes de La fiera es que la historia no nació de la ficción. La película está inspirada en las vidas de Manolo Chana, Álvaro Bultó, Darío Barrio, Carlos Suárez y Armando del Rey, cinco amigos que fueron pioneros del salto B.A.S.E. en España.

El grupo compartió una manera particular de enfrentarse al riesgo. La montaña, los saltos y los viajes formaron parte de sus experiencias y los llevaron a algunos de los escenarios más extremos del mundo.

Entre esos lugares aparecen los Alpes suizos y las Torres Trango, en Pakistán. Allí realizaron algunos de sus saltos con traje de alas, dentro de una trayectoria marcada por la búsqueda constante de nuevos desafíos.

La historia también tiene un componente trágico. Armando del Rey es el único sobreviviente del grupo, mientras que los otros cuatro fallecieron en diferentes circunstancias relacionadas con este deporte extremo.

El elenco principal de La fiera

Carlos Cuevas

Miguel Bernardeau

Miguel Ángel Silvestre

Candela González

Stéphanie Magnin

David Marcé

José Manuel Poga

Por qué ver La fiera, el nuevo estreno en Netflix

El estreno de La fiera en Netflix permite que una historia vinculada con una disciplina extrema llegue ahora a un público más amplio.

La película combina diferentes elementos: una historia basada en hechos reales, un elenco conocido, secuencias de acción, escenarios naturales y una amistad marcada por una pasión compartida.

Ese recorrido convierte a La fiera en una producción que puede ser observada desde diferentes perspectivas.

La llegada a Netflix abre ahora una nueva etapa para la película, que podrá encontrar espectadores interesados tanto en el cine español como en las historias reales vinculadas con el deporte extremo.

Mirá el tráiler oficial de La fiera