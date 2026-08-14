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Llegó a Netflix una nueva película española basada en hechos reales y es el gran estreno del año

Esta película española se estrenó en Netflix con una historia real de amistad y riesgo extremo protagonizada por cinco pioneros españoles.

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Llegó a Netflix una nueva película española basada en hechos reales y es el gran estreno del año. (Foto: Archivo)

Llegó a Netflix una nueva película española basada en hechos reales y es el gran estreno del año. (Foto: Archivo)

Este viernes llegó "La fiera" a Netflix, la nueva película española dirigida por Salvador Calvo y producida por Atresmedia. El filme reconstruyó una historia real marcada por la amistad, la adrenalina y una pasión que llevó a cinco hombres a desafiar de manera constante los límites del riesgo.

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La película está protagonizada por Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre, entre otros intérpretes, y propone un recorrido por las experiencias de Carlos Suárez, Darío Barrio, Armando del Rey, Álvaro Bultó y Manolo Chana. Los cinco fueron pioneros del salto B.A.S.E. en España y compartieron una particular filosofía alrededor del riesgo y la aventura.

El estreno llegó después de que la película tuviera un recorrido por los cines, donde recibió críticas mayoritariamente positivas. La producción llamó especialmente la atención por sus secuencias de acción, sus escenarios naturales y la manera en que trasladó al espectador a algunas de las situaciones extremas que vivieron sus protagonistas.

De qué trata La fiera, la nueva película española en Netflix

La historia comienza con Carlos, un joven que dedicó buena parte de su vida a la escalada. Su relación con la montaña cambió cuando descubrió el salto B.A.S.E. con traje de alas, una práctica que le permitió experimentar una sensación cercana a volar.

A partir de ese momento, sus amigos Darío y Armando también quedaron atrapados por ese universo. Los tres compartieron mucho más que una afición. El riesgo pasó a formar parte de una determinada manera de entender la existencia y de relacionarse con el mundo.

La película presenta esa conexión desde una mirada que combina aventura, miedo y amistad. El objetivo no es únicamente mostrar los saltos o las montañas que sirvieron como escenario para las hazañas de los protagonistas. También busca acercarse a los sentimientos que existieron detrás de esas decisiones.

La propia sinopsis de la película define la historia: "Un grupo de amigos unidos por su amor a los deportes extremos descubre el salto base en traje de alas…, pero sentir que vuelas es uno de los mayores riesgos".

La historia real que inspiró la película en Netflix

Uno de los elementos más importantes de La fiera es que la historia no nació de la ficción. La película está inspirada en las vidas de Manolo Chana, Álvaro Bultó, Darío Barrio, Carlos Suárez y Armando del Rey, cinco amigos que fueron pioneros del salto B.A.S.E. en España.

El grupo compartió una manera particular de enfrentarse al riesgo. La montaña, los saltos y los viajes formaron parte de sus experiencias y los llevaron a algunos de los escenarios más extremos del mundo.

Entre esos lugares aparecen los Alpes suizos y las Torres Trango, en Pakistán. Allí realizaron algunos de sus saltos con traje de alas, dentro de una trayectoria marcada por la búsqueda constante de nuevos desafíos.

La historia también tiene un componente trágico. Armando del Rey es el único sobreviviente del grupo, mientras que los otros cuatro fallecieron en diferentes circunstancias relacionadas con este deporte extremo.

El elenco principal de La fiera

  • Carlos Cuevas
  • Miguel Bernardeau
  • Miguel Ángel Silvestre
  • Candela González
  • Stéphanie Magnin
  • David Marcé
  • José Manuel Poga

Por qué ver La fiera, el nuevo estreno en Netflix

El estreno de La fiera en Netflix permite que una historia vinculada con una disciplina extrema llegue ahora a un público más amplio.

La película combina diferentes elementos: una historia basada en hechos reales, un elenco conocido, secuencias de acción, escenarios naturales y una amistad marcada por una pasión compartida.

Ese recorrido convierte a La fiera en una producción que puede ser observada desde diferentes perspectivas.

La llegada a Netflix abre ahora una nueva etapa para la película, que podrá encontrar espectadores interesados tanto en el cine español como en las historias reales vinculadas con el deporte extremo.

Mirá el tráiler oficial de La fiera

En pocas palabras

  • Llegó a Netflix: La película española "La fiera" se estrena en la plataforma con una historia real de amistad y deporte extremo.
  • Protagonistas y Trama: El filme, basado en las vidas de pioneros del salto B.A.S.E. en España, narra sus experiencias de riesgo y pasión.
  • Hechos Reales: La historia se inspira en cinco amigos, de los cuales solo uno sobrevivió, quienes desafiaron los límites en escenarios como los Alpes y Pakistán.
Resumen generado por Thinkindot AI
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