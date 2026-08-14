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Netflix arrasa con el estreno de Moria, la serie de 8 capítulos que es ideal para el fin de semana

Moria Casán llegó a Netflix con una serie de ocho episodios que recorren sus luces y sombras, protagonizada por Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth.

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Netflix arrasa con el estreno de Moria

Netflix arrasa con el estreno de Moria, la serie de 8 capítulos que es ideal para el fin de semana. (Foto: Archivo)

Moria llegó a Netflix convertida en personaje, narradora y, al mismo tiempo, materia prima de una historia que decidió mostrarla sin demasiadas protecciones. La serie biográfica que la plataforma estrenó este viernes se metió en su vida y construyó un retrato que va mucho más allá de la celebridad, el teatro de revista y las frases que se volvieron parte del lenguaje popular.

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La producción fue creada y dirigida por Javier Van de Couter y tuvo a la propia Moria Casán como productora general. Ella dio su aprobación a los textos y a los distintos abordajes, además de participar como narradora y aparecer ocasionalmente entre las distintas versiones de sí misma. Sin embargo, el resultado no funciona como una autobiografía complaciente. La propuesta busca contar la vida de Moria, pero también aquello que existió detrás del personaje.

La serie llegó a la plataforma apenas dos días antes de que la protagonista cumpliera 80 años. La fecha funcionó como una suerte de marco simbólico para una producción que decidió recorrer una vida atravesada por el éxito, el amor, la maternidad, las transformaciones y una capacidad permanente para reinventarse.

Las 3 versiones de Moria Casán: Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth

Uno de los grandes aciertos de la producción fue una decisión que rompe con la estructura habitual de las biopics. En lugar de elegir una única actriz para representar a la protagonista durante toda la historia, la serie recurrió a Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth para construir diferentes etapas de Moria.

Sofía Gala, hija de Moria, interpreta a su madre durante los primeros tres episodios. Allí aparece Ana María Casanova, el nombre que precedió a la identidad pública de Moria Casán, y también comienza a construirse la transformación de aquella joven en la figura que posteriormente dominaría los escenarios.

La elección tiene un componente particular. Sofía Gala conoce de cerca los movimientos, los gestos y las formas de expresarse de su madre. Esa familiaridad le permite construir una interpretación que no depende solamente del parecido físico. Hay algo corporal y emocional que atraviesa su trabajo.

Después del tercer episodio, Griselda Siciliani toma el lugar de Moria durante otros tres capítulos. Su trabajo se apoya especialmente en la observación de los gestos y en una composición corporal que busca reproducir a la protagonista en una etapa diferente.

Finalmente, Cecilia Roth interpreta a la Moria de los dos últimos episodios. Su parecido físico con Casán no es el eje de la construcción. La actriz apuesta más por el temperamento, la personalidad y la intensidad de un personaje que ya atravesó buena parte de su recorrido.

El elenco principal de Moria, la serie en Netflix

  • Moria Casán
  • Sofía Gala Castiglione,
  • Griselda Siciliani
  • Cecilia Roth
  • Marco Antonio Caponi
  • Joaquín Ferreira
  • Rafael Ferro
  • Olivia Nuss

De Ana María Casanova al personaje que se volvió "La One"

La serie también recupera la relación entre la mujer y el personaje. Allí aparece una de sus grandes paradojas: Moria Casán fue una construcción artística, pero Ana María Casanova nunca desapareció completamente detrás de ella.

En ese sentido, la producción no intenta explicar solamente quién fue Moria Casán. También busca mostrar cómo se convirtió en Moria.

El resultado es una biopic que apuesta por mostrar más de una cara. Una producción en la que la protagonista aparece narrando su propia historia, pero también queda expuesta a una mirada externa.

Y quizás ahí esté una de las claves de la serie: la mujer y el personaje pueden convivir durante ocho episodios sin que una termine de borrar a la otra.

Moria siempre convirtió la exposición en una herramienta. Esta vez, Netflix llevó esa lógica hasta el extremo y la puso frente a su propio espejo.

Tráiler oficial de Moria en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix estrena "Moria": La serie biográfica de ocho episodios recorre la vida de Moria Casán, protagonizada por Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth.
  • Actuaciones destacadas: Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth interpretan a Moria Casán en diferentes etapas de su vida.
  • Un retrato complejo: La producción explora tanto la figura pública como la vida personal de Moria Casán, mostrando su proceso de transformación.
Resumen generado por Thinkindot AI
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