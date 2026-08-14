Netflix arrasa con el estreno de Moria, la serie de 8 capítulos que es ideal para el fin de semana

Sofía Gala, hija de Moria, interpreta a su madre durante los primeros tres episodios. Allí aparece Ana María Casanova, el nombre que precedió a la identidad pública de Moria Casán, y también comienza a construirse la transformación de aquella joven en la figura que posteriormente dominaría los escenarios.

La elección tiene un componente particular. Sofía Gala conoce de cerca los movimientos, los gestos y las formas de expresarse de su madre. Esa familiaridad le permite construir una interpretación que no depende solamente del parecido físico. Hay algo corporal y emocional que atraviesa su trabajo.

Después del tercer episodio, Griselda Siciliani toma el lugar de Moria durante otros tres capítulos. Su trabajo se apoya especialmente en la observación de los gestos y en una composición corporal que busca reproducir a la protagonista en una etapa diferente.

Finalmente, Cecilia Roth interpreta a la Moria de los dos últimos episodios. Su parecido físico con Casán no es el eje de la construcción. La actriz apuesta más por el temperamento, la personalidad y la intensidad de un personaje que ya atravesó buena parte de su recorrido.

El elenco principal de Moria, la serie en Netflix

Moria Casán

Sofía Gala Castiglione,

Griselda Siciliani

Cecilia Roth

Marco Antonio Caponi

Joaquín Ferreira

Rafael Ferro

Olivia Nuss

De Ana María Casanova al personaje que se volvió "La One"

La serie también recupera la relación entre la mujer y el personaje. Allí aparece una de sus grandes paradojas: Moria Casán fue una construcción artística, pero Ana María Casanova nunca desapareció completamente detrás de ella.

En ese sentido, la producción no intenta explicar solamente quién fue Moria Casán. También busca mostrar cómo se convirtió en Moria.

El resultado es una biopic que apuesta por mostrar más de una cara. Una producción en la que la protagonista aparece narrando su propia historia, pero también queda expuesta a una mirada externa.

Y quizás ahí esté una de las claves de la serie: la mujer y el personaje pueden convivir durante ocho episodios sin que una termine de borrar a la otra.

Moria siempre convirtió la exposición en una herramienta. Esta vez, Netflix llevó esa lógica hasta el extremo y la puso frente a su propio espejo.

Tráiler oficial de Moria en Netflix