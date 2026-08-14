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Netflix estrenó una nueva película con la hija de Adam Sandler y dura menos de 2 horas

La nueva película de Netflix con Sunny Sandler, la hija de Adam Sandler, acaba de estrenarse y promete estar entre lo más visto.

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Netflix estrenó una nueva película con la hija de Adam Sandler y dura menos de 2 horas. (Foto: Archivo)

Netflix estrenó una nueva película con la hija de Adam Sandler y dura menos de 2 horas. (Foto: Archivo)

El estreno de No se desea buena suerte en Netflix pondrá frente al público una historia en la que una adolescente tendrá que enfrentar una situación familiar que cambiará uno de los momentos más importantes de su vida. La película seguirá a Sophie Birenbaum (Sunny Sandler), quien conseguirá el papel principal del musical de su instituto justo cuando descubra que el cáncer de su madre regresó.

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La protagonista llevará adelante dos experiencias que parecerán difíciles de conciliar: por un lado, estará cumpliendo el sueño por el que tanto se preparó y, por otro, tendrá que procesar el deterioro de la salud de su madre. En ese contexto, el escenario se convertirá en mucho más que un lugar para actuar.

De qué trata No se desea buena suerte en Netflix

El punto de partida de No se desea buena suerte ocurrirá durante el día de la audición para el musical escolar. Sophie Birenbaum se habrá preparado durante mucho tiempo para conseguir el papel que desea y finalmente tendrá la oportunidad de demostrar su talento.

Sin embargo, justo antes de subir al escenario, recibirá una llamada que cambiará el rumbo de su historia. Sophie descubrirá que la enfermedad de su madre volvió y quedará profundamente afectada por la noticia.

Desde ese momento, la adolescente tendrá que comenzar una etapa especialmente complicada. Mientras ensaya para el musical, también tendrá que enfrentarse a la enfermedad de su madre y a las dificultades propias de su edad.

Según el resumen oficial de Netflix: "Sophie Birenbaum está lista para ser el centro de atención como la protagonista del musical escolar, hasta que debe enfrentar más drama en casa que en el escenario".

Sunny Sandler, la hija de Adam Sandler, interpreta a la protagonista

Sunny Sandler asumirá el papel de Sophie Birenbaum en la película. La actriz interpretará a una adolescente que tendrá que afrontar una experiencia familiar dolorosa mientras intenta encontrar su propio lugar.

La historia permitirá que Sophie utilice el arte como una forma de expresar aquello que le resultará difícil comunicar de otra manera. El musical escolar se convertirá progresivamente en un espacio donde podrá canalizar sus sentimientos y encontrar apoyo.

Ese componente será fundamental para entender el recorrido de la protagonista. El musical no funcionará solamente como el escenario donde Sophie cumplirá una meta personal. También representará una vía para afrontar una situación que escapará de su control.

El elenco principal de No se desea buena suerte

  • Sunny Sandler
  • Melanie Lynskey
  • Max Greenfield
  • Bebe Neuwirth
  • Steve Buscemi
  • Jack Champion
  • Stephanie Beatriz
  • Scarlett Estevez
  • Jon Lovitz
  • Emma McNulty

Cuándo se estrena No se desea buena suerte en Netflix

No se desea buena suerte se estrenó este viernes 14 de agosto de 2026 en Netflix. Por lo tanto, los suscriptores de la plataforma podrán acceder a la película desde esa fecha.

El lanzamiento estará incluido dentro de los estrenos de Netflix previstos para agosto de 2026 y llegará como una de las propuestas de drama adolescente del servicio de streaming.

La llegada del filme permitirá conocer cómo la protagonista enfrentará la enfermedad de su madre mientras intenta cumplir con las responsabilidades relacionadas con el musical escolar.

Cuánto dura la película No se desea buena suerte

La producción tendrá una duración de 110 minutos, equivalentes a 1 hora y 50 minutos.

Ese tiempo permitirá desarrollar tanto el conflicto familiar como el proceso de Sophie dentro del musical. La historia tendrá que mostrar el momento en que recibe la noticia sobre su madre, su participación en la audición y las consecuencias que tendrá conseguir el papel.

El relato avanzará así entre los ensayos, las relaciones personales y la situación familiar que ocupará una parte importante de la vida de la protagonista.

Tráiler oficial de No se desea buena suerte con Sunny Sandler en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix estrenó una nueva película protagonizada por Sunny Sandler, hija de Adam Sandler, que dura menos de 2 horas.
  • La trama sigue a Sophie Birenbaum (Sunny Sandler), quien se enfrenta al regreso del cáncer de su madre mientras cumple su sueño de ser protagonista de un musical escolar.
  • La película, disponible en Netflix desde el 14 de agosto de 2026, tiene una duración de 1 hora y 50 minutos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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