Netflix estrenó una nueva película con la hija de Adam Sandler y dura menos de 2 horas

Desde ese momento, la adolescente tendrá que comenzar una etapa especialmente complicada. Mientras ensaya para el musical, también tendrá que enfrentarse a la enfermedad de su madre y a las dificultades propias de su edad.

Según el resumen oficial de Netflix: "Sophie Birenbaum está lista para ser el centro de atención como la protagonista del musical escolar, hasta que debe enfrentar más drama en casa que en el escenario".

Sunny Sandler, la hija de Adam Sandler, interpreta a la protagonista

Sunny Sandler asumirá el papel de Sophie Birenbaum en la película. La actriz interpretará a una adolescente que tendrá que afrontar una experiencia familiar dolorosa mientras intenta encontrar su propio lugar.

La historia permitirá que Sophie utilice el arte como una forma de expresar aquello que le resultará difícil comunicar de otra manera. El musical escolar se convertirá progresivamente en un espacio donde podrá canalizar sus sentimientos y encontrar apoyo.

Ese componente será fundamental para entender el recorrido de la protagonista. El musical no funcionará solamente como el escenario donde Sophie cumplirá una meta personal. También representará una vía para afrontar una situación que escapará de su control.

El elenco principal de No se desea buena suerte

Sunny Sandler

Melanie Lynskey

Max Greenfield

Bebe Neuwirth

Steve Buscemi

Jack Champion

Stephanie Beatriz

Scarlett Estevez

Jon Lovitz

Emma McNulty

Cuándo se estrena No se desea buena suerte en Netflix

No se desea buena suerte se estrenó este viernes 14 de agosto de 2026 en Netflix. Por lo tanto, los suscriptores de la plataforma podrán acceder a la película desde esa fecha.

El lanzamiento estará incluido dentro de los estrenos de Netflix previstos para agosto de 2026 y llegará como una de las propuestas de drama adolescente del servicio de streaming.

La llegada del filme permitirá conocer cómo la protagonista enfrentará la enfermedad de su madre mientras intenta cumplir con las responsabilidades relacionadas con el musical escolar.

Cuánto dura la película No se desea buena suerte

La producción tendrá una duración de 110 minutos, equivalentes a 1 hora y 50 minutos.

Ese tiempo permitirá desarrollar tanto el conflicto familiar como el proceso de Sophie dentro del musical. La historia tendrá que mostrar el momento en que recibe la noticia sobre su madre, su participación en la audición y las consecuencias que tendrá conseguir el papel.

El relato avanzará así entre los ensayos, las relaciones personales y la situación familiar que ocupará una parte importante de la vida de la protagonista.

Tráiler oficial de No se desea buena suerte con Sunny Sandler en Netflix