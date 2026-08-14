Sebastián Driussi, cada vez más cerca del regreso en River: cuándo volvería a jugar

La suspensión del encuentro, a raíz del terremoto que afectó a Bogotá, le permitió a River contar con una semana más extensa de preparación. Ese tiempo extra representa una oportunidad para que el delantero avance en su recuperación y llegue en mejores condiciones al próximo desafío.

De todos modos, su regreso dependerá de cómo responda en los entrenamientos y de la decisión del cuerpo técnico y médico. La prioridad será que Driussi vuelva cuando esté en condiciones físicas adecuadas, después de haberse perdido todo el inicio del semestre.

El delantero no participó de ninguna de las cinco derrotas consecutivas que sufrió River desde el comienzo de esta etapa, ya que su lesión se produjo antes del encuentro ante Aldosivi por la Copa Argentina.

Con quiénes competirá Driussi por un lugar en River

Cuando vuelva a estar disponible, Driussi encontrará una competencia interna diferente a la que tenía antes de su lesión. Durante su ausencia, River incorporó a Rafael Santos Borré, Lucas Beltrán y Ángel Correa, tres futbolistas que aparecen como alternativas para el ataque.

Correa viene adaptándose a una posición más retrasada y con tendencia a ubicarse sobre la izquierda, mientras que Borré y Beltrán son los jugadores que compiten de manera más directa por el puesto de centrodelantero.

La vuelta de Driussi sumará, así, una alternativa más para el ataque de River en una etapa en la que el equipo necesita recuperar funcionamiento y resultados.

Qué otros jugadores lesionados podrían volver en River

Driussi no es el único futbolista que atraviesa la etapa final de una recuperación. Marcos Acuña también está cerca de recibir el alta, luego del desgarro en el isquiotibial derecho que sufrió durante el encuentro ante Gimnasia en La Plata.

El lateral izquierdo podría regresar para la serie de Copa Sudamericana. Su recuperación es especialmente importante porque es el único jugador de su puesto inscripto para disputar la competencia. En caso de que no llegue a tiempo, River tendría que recurrir a Lautaro Rivero o Facundo González, dos zagueros zurdos que pueden desempeñarse como laterales.

Por su parte, la recuperación de Mauro Arambarri demandará algo más de tiempo. El mediocampista sufrió un esguince en el tobillo izquierdo y su regreso está previsto, en principio, para el encuentro ante Vélez del próximo fin de semana.

A diferencia de Driussi y Acuña, Arambarri no está inscripto para disputar la Copa Sudamericana, por lo que su regreso no tendrá incidencia en la conformación del plantel para esa competencia.