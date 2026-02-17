En vivo Radio La Red
Año Nuevo
astrología
AÑO NUEVO CHINO

Los animales del horóscopo chino que podrían vivir un romance inesperado este año

El inicio del nuevo año lunar marca un cambio energético para todos los animales del zodíaco chino. Algunos signos tendrán mayor movimiento en el plano afectivo y podrían iniciar relaciones importantes o reencontrarse con alguien especial.

El comienzo de un nuevo ciclo en el calendario chino no solo simboliza renovación y nuevos proyectos, sino también movimientos emocionales y vínculos que pueden transformarse. Según la tradición oriental, cada animal del zodíaco atraviesa el año con energías distintas, lo que impacta de manera directa en el amor, las relaciones y la vida afectiva.

Leé también Qué animal del horóscopo chino sos y qué te espera en el nuevo año
que animal del horoscopo chino sos y que te espera en el nuevo ano

Durante este nuevo ciclo lunar, algunas energías favorecen la apertura emocional, los encuentros significativos y las decisiones en pareja. No se trata necesariamente de historias de película, sino de procesos que pueden marcar un antes y un después en la forma de vincularse.

A continuación, los signos del horóscopo chino que, según la energía general del año, podrían vivir momentos importantes en el plano sentimental.

Conejo: sensibilidad que atrae vínculos profundos

El Conejo es uno de los signos más emocionales y empáticos del zodíaco chino. Este año, la energía lo invita a abrirse a nuevas experiencias afectivas y dejar atrás miedos o inseguridades del pasado.

Quienes estén solteros podrían conocer a alguien a través de entornos cercanos o situaciones cotidianas. Para los que ya están en pareja, el ciclo favorece el diálogo, la reconciliación y los proyectos compartidos.

Caballo: encuentros inesperados

El Caballo es un signo asociado al movimiento y a los cambios. Durante este año, esa energía puede trasladarse al plano amoroso, con situaciones imprevistas o conexiones que surgen sin planificación.

Es posible que los nacidos bajo este signo vivan romances espontáneos, viajes que terminan en historias de amor o reencuentros con personas del pasado. La clave estará en animarse a lo nuevo sin perder el equilibrio emocional.

Mono: oportunidades a través del entorno social

El Mono es sociable, curioso y siempre está en contacto con nuevas personas. Este año, su entorno social será clave para los vínculos afectivos.

Pueden aparecer relaciones que comienzan como amistad o conexiones que surgen en ámbitos laborales o académicos. Será un período para confiar en la intuición y no subestimar las relaciones que empiezan de forma simple.

Gallo: decisiones importantes en pareja

El Gallo suele ser un signo práctico y racional, pero este año lo empuja a tomar decisiones emocionales. Para quienes están en pareja, puede ser un período de definiciones: convivencias, compromisos o proyectos a largo plazo.

Los solteros, en cambio, podrían conocer a alguien con quien compartir objetivos similares, lo que generará vínculos más estables y serios.

Cerdo: expansión emocional y romanticismo

El Cerdo es uno de los signos más ligados al disfrute y a la expresión afectiva. Durante este ciclo, la energía favorece los encuentros románticos, las citas y las nuevas experiencias.

Quienes estén solteros podrían iniciar relaciones intensas o vivir un período de mayor apertura emocional. Para los que están en pareja, el año invita a reconectar con el romanticismo y la complicidad.

Perro: vínculos sinceros y duraderos

El Perro representa la lealtad y el compromiso. Este año, su energía se orienta a fortalecer relaciones profundas y sinceras.

Puede ser un período donde aparezcan personas con valores similares o donde los vínculos existentes se consoliden. No será un año de romances fugaces, sino de conexiones que tienen potencial a largo plazo.

El amor como proceso, no solo como destino

En el horóscopo chino, el amor no se interpreta únicamente como la llegada de una pareja, sino como un proceso de crecimiento emocional. Cada encuentro, decisión o cambio interno forma parte del camino afectivo de cada persona.

El nuevo año lunar propone revisar la forma en que se vive el amor: qué vínculos se sostienen, cuáles se transforman y qué nuevas oportunidades aparecen. Algunos signos tendrán mayor movimiento, pero todos recibirán una invitación a abrir el corazón y actuar con más conciencia emocional.

Más allá de las predicciones, la tradición china considera que el destino se construye con las decisiones diarias. Por eso, el amor no depende solo de la energía del año, sino también de la disposición personal para conectar con otros y animarse a nuevas experiencias.

