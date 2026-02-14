Furor en Netflix por una nueva serie corta recién estrenada que tan solo tiene 8 capítulos
La serie Cómo llegar al cielo desde Belfast ya está en Netflix y mezcla misterio, humor negro y amistad en un thriller inesperado.
Cómo llegar al cielo desde Belfast ya está en Netflix y marcó el regreso de una de las creadoras más celebradas de los últimos años. La serie se presentó como comedia negra, pero avanzó con la tensión de un thriller psicológico y el pulso emocional de un drama sobre la amistad femenina. El resultado fue un relato que ya se perfila como una de las maratones más comentadas de la plataforma.
Durante años, el nombre de Derry Girls estuvo asociado a la risa, la adolescencia y la mirada nostálgica sobre Irlanda del Norte en los años 90. Ahora, su creadora, Lisa McGee, volvió con una propuesta distinta. Más oscura. Más inquietante. Y aún más ambiciosa.
La serie, titulada en inglés How to Get to Heaven from Belfast, se estrenó en Netflix con ocho episodios que combinaron misterio, ironía y una exploración cruda de los vínculos femeninos. La acción se movió entre Irlanda del Norte, la República de Irlanda y otros escenarios que ampliaron la dimensión del relato.
De qué trata Cómo llegar al cielo desde Belfast en Netflix
Según la descripción oficial de Netflix: "Tres mujeres muy cercanas emprenden una misión caótica para resolver el misterio de la muerte de su amiga, mientras intentan mantener oculto su propio secreto".
La historia comenzó con la muerte de Greta. Enigmática. Magnética. Difícil de descifrar incluso en ausencia. Su despedida forzó el reencuentro de tres amigas de la infancia que llevaban años sin verse.
Lo que parecía un simple regreso al pueblo natal pronto se convirtió en una investigación incómoda. Aparecieron cartas misteriosas. Surgieron versiones contradictorias. Se acumularon silencios que pesaron más que las palabras.
Saoirse, Robyn y Dara compartieron una historia común que las unió en el pasado. Pero también algo que las separó para siempre. Sin embargo, la serie avanzó precisamente en esa dirección: remover.
El elenco de Cómo llegar al cielo desde Belfast
Roísín Gallagher
Sinéad Keenan
Caoilfhionn Dunne
Bronagh Gallagher
Darragh Hand
Natasha O'Keeffe
Saoirse-Monica Jackson
Emmett J. Scanlan
Michelle Fairley
Josh Finan
Una serie con humor negro en medio del dolor
Aunque la historia avanzó por caminos oscuros, el humor no desapareció. Las situaciones absurdas emergieron en medio del duelo. Los diálogos filosos aliviaron escenas tensas. Esa combinación impidió que la serie se volviera solemne.
McGee entendió que incluso en los contextos más dramáticos puede haber espacio para lo ridículo. Y lo utilizó como herramienta narrativa.
Cuántos episodios tiene Cómo llegar al cielo desde Belfast
La serie contó con ocho episodios. Suficientes para desarrollar el misterio sin estirarlo innecesariamente. Cada capítulo aportó una pieza nueva al rompecabezas.
La estructura mantuvo un ritmo ágil. Las revelaciones llegaron de forma gradual. El pasado y el presente dialogaron constantemente. Esa construcción hizo que la experiencia fuera ideal para una maratón. El clásico “un episodio más” se repitió con frecuencia.
Por qué todos hablan de Cómo llegar al cielo desde Belfast
El impacto no se debió solo a la intriga. La serie conectó porque exploró algo universal: cómo el paso del tiempo transforma los recuerdos. Cómo las versiones se modifican. Cómo la culpa puede redefinir una vida entera. También dialogó con una audiencia que creció con Derry Girls y ahora busca historias que reflejen una etapa distinta. Más madura. Más compleja.
En redes sociales, muchos espectadores destacaron esa evolución. La sorpresa funcionó como motor. Nadie esperaba que la nueva ficción de McGee tomara este camino. Y precisamente allí residió su atractivo.
Quienes disfruten de historias impredecibles, personajes complejos y diálogos afilados encontrarán aquí una opción ideal para su próxima maratón en Netflix.
Tráiler subtitulado de Cómo llegar al cielo desde Belfast