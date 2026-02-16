Tras 26 años, se conoció el verdadero motivo de la separación de Natalia Oreiro y Pablo Echarri
Se supo la razón detrás de la ruptura entre Natalia Oreiro y Pablo Echarri luego de 6 años de relación.
Tras 26 años, se conoció el veradero motivo de la separación de Pablo Echarri y Natalia Oreiro
El romance entre Natalia Oreiro y Pablo Echarri comenzó en 1994 y se extendió hasta principios de los 2000, cuando la pareja decidió separarse y sorprendió tanto al mundo del espectáculo como a sus fanáticos, que los consideraban una de las relaciones más sólidas del ambiente artístico.
A más de dos décadas de aquella ruptura, el vínculo entre ambos continúa despertando curiosidad y muchos aún se preguntan qué fue lo que realmente provocó el final. En ese contexto, volvió a trascender un inesperado motivo que habría sido el detonante de la separación, una versión que rápidamente generó repercusión.
La información fue revelada por el periodista Augusto Tartúfoli, quien dio a conocer un dato que, según su relato, habría derivado en una fuerte discusión entre los artistas. De acuerdo a lo que contó, el conflicto habría comenzado por una situación insólita vinculada a un ahorro en dólares.
“Tartu” aseguró que Pablo Echarri habría guardado dinero en moneda extranjera dentro del freezer, escondido en una caja de alimentos rebozados de pollo. Sin embargo, sin saber lo que había dentro, Natalia Oreiro habría tirado esa caja a la basura creyendo que los alimentos estaban vencidos. Según esta versión, el actor se habría enojado tanto que la situación terminó en una pelea fuerte y, posteriormente, en la separación.
De todas maneras, el propio Pablo Echarri se encargó de desmentir que ese episodio haya sido la verdadera causa de la ruptura. En una declaración posterior, reconoció que el incidente con el dinero efectivamente ocurrió, pero aseguró que Natalia Oreiro no tuvo responsabilidad directa y explicó que en la caja había en realidad cinco mil dólares.
Según relató, el dinero habría sido arrojado a la basura por Eva, una señora que ayudaba en la casa, y no por su ex pareja. Además, el actor fue contundente al quitarle responsabilidad a Oreiro y confirmar que esa situación no fue el verdadero motivo de la separación. “Ese hecho concreto y fortuito no fue el fin de nuestra relación”, expresó, dejando en claro que la ruptura tuvo otras razones.