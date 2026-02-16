Tras 26 años, se conoció el verdadero motivo de la separación de Natalia Oreiro y Pablo Echarri

De todas maneras, el propio Pablo Echarri se encargó de desmentir que ese episodio haya sido la verdadera causa de la ruptura. En una declaración posterior, reconoció que el incidente con el dinero efectivamente ocurrió, pero aseguró que Natalia Oreiro no tuvo responsabilidad directa y explicó que en la caja había en realidad cinco mil dólares.

Según relató, el dinero habría sido arrojado a la basura por Eva, una señora que ayudaba en la casa, y no por su ex pareja. Además, el actor fue contundente al quitarle responsabilidad a Oreiro y confirmar que esa situación no fue el verdadero motivo de la separación. “Ese hecho concreto y fortuito no fue el fin de nuestra relación”, expresó, dejando en claro que la ruptura tuvo otras razones.