El posteo de Bullrich y de Caputo en favor de la reforma laboral: "Menos impuestos al empleo"

La defensa de Bullrich a la reforma laboral

La presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, admitió el lunes a la noche que el Gobierno cometió un error en la redacción del artículo que modifica el régimen de licencias médicas dentro del proyecto de reforma laboral y aseguró que buscarán corregirlo antes de la votación en Diputados.

“Tuvimos una equivocación, porque la ley original no diferenciaba entre enfermedades. Lo reconozco. El problema fue no haber especificado los casos de patologías graves”, expresó Bullrich.

En esa línea, la presidenta del bloque oficialista explicó que el texto tomó como base una normativa anterior que tampoco establecía distinciones entre distintos cuadros de salud. “Eso puede pasar cuando se trabaja con un proyecto de más de 200 artículos. Ahora el tema lo están revisando en Diputados junto con el área de Legal y Técnica. No desmerece la ley: asumimos que fue un punto que faltó aclarar y lo vamos a corregir”, sostuvo.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tiene previsto convocar este miércoles a las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda para avanzar con el tratamiento y, posteriormente, intentar llevar el tema al recinto el jueves al mediodía.

Si bien el oficialismo cuenta con el acompañamiento de sus aliados para aprobar el proyecto en general, desde la oposición surgieron pedidos de modificaciones que podrían complicar la sanción definitiva sin cambios en el texto.

Sobre ese escenario, Bullrich planteó: “Si se modifica aunque sea una coma y tiene que volver al Senado, eso puede demorar una semana más. No sabemos si finalmente se va a votar este jueves en Diputados. Es una posibilidad, pero no hay certezas sobre cómo se dará el tratamiento ni si se llegará con los tiempos al 1° de marzo”.

El proyecto, que obtuvo media sanción en la Cámara alta el miércoles pasado, establece que el trabajador percibirá el 50% o el 75% del salario durante el período de licencia por enfermedad no vinculada con la actividad laboral, en lugar del 100% que garantiza la ley actual. El porcentaje depende de si la incapacidad surge por una actividad voluntaria y consciente o no del empleado. “No empañamos la ley nos hacemos cargo que nosotros lo introdujimos en el debate”, manifestó al respecto.

La senadora también remarcó la importancia de admitir el error y ajustar el contenido. “Faltó contemplar lo de las enfermedades graves y está bien corregirlo. Es una ley construida de manera colectiva, sumando aportes. En Diputados también manifestaron su intención de hacer cambios. Creemos que el proyecto está completo, pero no tenemos problema en que vuelva al Senado si hace falta”, indicó durante una entrevista en el programa Solo Una Vuelta Más, que se emite por TN.