Preocupación: internaron a Alberto Samid y piden un avión sanitario para trasladarlo urgente

De acuerdo con el mensaje, los médicos observaron valores clínicos alterados que generan preocupación. “Tiene bajos todos los valores de sangre, plaquetas, glóbulos blancos y otros indicadores”, detalló la esposa, lo que llevó a intensificar la atención médica.

Este tipo de complicaciones, según especialistas consultados, pueden generar riesgos graves, especialmente en pacientes con antecedentes médicos o condiciones preexistentes. Por ese motivo, la familia insiste en la necesidad de un traslado rápido.

El pedido urgente a Axel Kicillof

Ante el agravamiento del estado de salud, la familia de Samid inició gestiones para lograr su traslado a la Argentina. El principal pedido fue dirigido al gobernador bonaerense Axel Kicillof, con quien el empresario mantiene afinidad política.

“Necesitamos que sea trasladado a Buenos Aires y la única manera es mediante un avión sanitario”, remarcó Scarafía en su mensaje.

La mujer apeló además al respaldo de intendentes peronistas y dirigentes del espacio político. “Le pido encarecidamente al señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, a los intendentes y a todos los compañeros, que nos ayuden con este tema. Es urgente”, expresó.

El objetivo es que Samid pueda ser atendido por sus médicos de confianza en la Argentina, donde su familia considera que contará con un seguimiento más cercano y especializado.

La urgencia del traslado sanitario

El traslado en avión sanitario es considerado clave en este tipo de situaciones, ya que permite mantener el monitoreo médico durante el viaje. Este tipo de operativos suelen implicar altos costos y requieren coordinación entre autoridades sanitarias y aeropuertos.

Según trascendió, la familia evalúa distintas alternativas para concretar el traslado en el menor tiempo posible. También difundieron números de contacto para coordinar asistencia y acelerar el proceso.

“A todos ustedes que tanto lo quieren, les pido que recen por él”, concluyó el mensaje.

Samid, una figura polémica y mediática

A lo largo de su trayectoria, Alberto Samid se convirtió en un personaje conocido tanto por su actividad empresarial como por sus apariciones televisivas. Fue protagonista de múltiples debates sobre precios de la carne, políticas económicas y consumo popular.

Su estilo confrontativo y su discurso directo lo posicionaron como una figura mediática. También participó en programas de entretenimiento, donde reforzó su imagen pública.

En los últimos años, Samid alternó su actividad empresarial con intervenciones en redes sociales, donde comentaba temas de actualidad política y económica.

Antecedentes judiciales y perfil público

El empresario también atravesó conflictos judiciales que marcaron su carrera. Su detención en 2019 en Belice y posterior extradición a la Argentina generó un fuerte impacto mediático.

Tras cumplir con los procesos judiciales correspondientes, Samid retomó su presencia pública, aunque con menor intensidad.

Su figura sigue generando interés en la opinión pública, especialmente por su estilo frontal y su vínculo con el peronismo.