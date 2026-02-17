En vivo Radio La Red
Preocupación: internaron a Alberto Samid y piden un avión sanitario para trasladarlo urgente

El empresario permanece internado en Uruguay tras complicarse su estado de salud y su familia pidió asistencia urgente para llevarlo a Buenos Aires.

Preocupación por la salud de Alberto Samid: piden un avión sanitario para trasladarlo (Foto: Telam).

El empresario Alberto Samid, una de las figuras más mediáticas del mundo de la carne en Argentina, atraviesa un delicado cuadro de salud tras ser internado de urgencia en Uruguay. La noticia generó preocupación entre allegados, dirigentes políticos y seguidores, luego de que su familia confirmara que la situación se agravó en las últimas horas y pidiera asistencia para trasladarlo a Buenos Aires en un avión sanitario.

Según informó su entorno, Samid fue ingresado en el Hospital Cantegril de Punta del Este inicialmente por una infección urinaria. Sin embargo, durante su internación los médicos detectaron complicaciones que encendieron las alarmas. La evolución desfavorable del cuadro obligó a redoblar los controles y a evaluar un traslado urgente hacia la Argentina.

El cuadro de salud que preocupa a su familia

La situación fue dada a conocer por su esposa, Marisa Scarafía, a través de un mensaje difundido en la cuenta oficial del empresario en redes sociales. En ese comunicado, la mujer explicó que el cuadro inicial se complicó de manera inesperada.

Alberto se encuentra internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este. Ingresó primero por una infección urinaria, pero el cuadro se agravó porque le detectaron un virus en sangre que no se sabe bien qué es, pero es muy peligroso”, señaló.

De acuerdo con el mensaje, los médicos observaron valores clínicos alterados que generan preocupación. “Tiene bajos todos los valores de sangre, plaquetas, glóbulos blancos y otros indicadores”, detalló la esposa, lo que llevó a intensificar la atención médica.

Este tipo de complicaciones, según especialistas consultados, pueden generar riesgos graves, especialmente en pacientes con antecedentes médicos o condiciones preexistentes. Por ese motivo, la familia insiste en la necesidad de un traslado rápido.

El pedido urgente a Axel Kicillof

Ante el agravamiento del estado de salud, la familia de Samid inició gestiones para lograr su traslado a la Argentina. El principal pedido fue dirigido al gobernador bonaerense Axel Kicillof, con quien el empresario mantiene afinidad política.

Necesitamos que sea trasladado a Buenos Aires y la única manera es mediante un avión sanitario”, remarcó Scarafía en su mensaje.

La mujer apeló además al respaldo de intendentes peronistas y dirigentes del espacio político. “Le pido encarecidamente al señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, a los intendentes y a todos los compañeros, que nos ayuden con este tema. Es urgente”, expresó.

El objetivo es que Samid pueda ser atendido por sus médicos de confianza en la Argentina, donde su familia considera que contará con un seguimiento más cercano y especializado.

La urgencia del traslado sanitario

El traslado en avión sanitario es considerado clave en este tipo de situaciones, ya que permite mantener el monitoreo médico durante el viaje. Este tipo de operativos suelen implicar altos costos y requieren coordinación entre autoridades sanitarias y aeropuertos.

Según trascendió, la familia evalúa distintas alternativas para concretar el traslado en el menor tiempo posible. También difundieron números de contacto para coordinar asistencia y acelerar el proceso.

A todos ustedes que tanto lo quieren, les pido que recen por él”, concluyó el mensaje.

Samid, una figura polémica y mediática

A lo largo de su trayectoria, Alberto Samid se convirtió en un personaje conocido tanto por su actividad empresarial como por sus apariciones televisivas. Fue protagonista de múltiples debates sobre precios de la carne, políticas económicas y consumo popular.

Su estilo confrontativo y su discurso directo lo posicionaron como una figura mediática. También participó en programas de entretenimiento, donde reforzó su imagen pública.

En los últimos años, Samid alternó su actividad empresarial con intervenciones en redes sociales, donde comentaba temas de actualidad política y económica.

Antecedentes judiciales y perfil público

El empresario también atravesó conflictos judiciales que marcaron su carrera. Su detención en 2019 en Belice y posterior extradición a la Argentina generó un fuerte impacto mediático.

Tras cumplir con los procesos judiciales correspondientes, Samid retomó su presencia pública, aunque con menor intensidad.

Su figura sigue generando interés en la opinión pública, especialmente por su estilo frontal y su vínculo con el peronismo.

