Conmoción en la ruta por un accidente fatal entre una camioneta y una moto que dejó dos muertes

Respecto de los ocupantes del vehículo, G.D.G., de 22 años, sufrió politraumatismos, mientras que Y.D.C., de 19, fue diagnosticada con lesiones múltiples y una fractura en el brazo derecho. Ambos viajaban como acompañantes en la camioneta y recibieron atención inicial en el hospital de Concepción. Posteriormente fueron derivados en ambulancias del Siprosa al Centro de Salud, donde permanecen internados en estado estable y bajo control médico.

El hecho tuvo fuerte repercusión en redes sociales y en la comunidad, donde comenzaron a circular mensajes de despedida, condolencias y pedidos de justicia difundidos en perfiles personales y publicaciones de medios locales.

Entre los mensajes más compartidos figura el de una vecina que expresó: “Cuánto dolor deja tu partida, todo un pueblo te llora. Mis condolencias a toda tu familia e hijos. Q.E.P.D. Que brille para ti la luz que no tiene fin”. Otra publicación reflejó el vínculo cercano con una de las víctimas y señaló: “Mi Lu mi amiga del alma no lo puedo creer el dolor q siento ahora me dejaste destrozada anoche te vi por ultima vez y me dejaste a tu Sofi así la cuide gracias porq tus confianza y por todo tú amor y amistad te voy a extrañar mucho”.

En paralelo, también se multiplicaron los reclamos de esclarecimiento. Una usuaria escribió: “Justicia por las chicas. Justicia por mi Lu”, un mensaje que se replicó en distintos perfiles y evidenció el impacto que el caso generó en el entorno social de las jóvenes.

El inicio del fin de semana extra largo de Carnaval quedó atravesado por una tragedia vial cuando un joven murió tras un choque frontal entre dos camionetas ocurrido sobre la Ruta 2 en dirección a Mar del Plata.

De acuerdo con datos policiales, el siniestro se registró a la altura del kilómetro 191, en jurisdicción de Castelli. Allí, una Ford EcoSport impactó de frente contra una Toyota Hilux luego de que su conductor realizara, presuntamente, una maniobra indebida.

La víctima fatal fue identificada como Sebastián Traverso, de 20 años. Según los primeros peritajes, perdió el control del vehículo, cruzó el cantero central divisor y colisionó contra la camioneta que circulaba rumbo a la costa con dos ocupantes.

Los tres involucrados fueron trasladados al Hospital Castelli. En ese centro de salud se confirmó el fallecimiento del joven, mientras que los otros heridos recibieron atención por lesiones de diversa gravedad.

En el lugar intervinieron bomberos locales, personal de Aubasa y ambulancias, y la circulación quedó reducida a un carril para facilitar las tareas periciales. La causa fue caratulada como “homicidio culposo” y quedó bajo la órbita de la fiscalía de Castelli, dirigida por Bruno Hermosa.