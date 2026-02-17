Si tenés un mate viejo y sin uso, posees un tesoro aunque todavía no lo sepas. Ese objeto olvidado puede transformarse en una pieza funcional, decorativa y con identidad propia.
Si tenés un mate viejo en tu casa, tenés un tesoro perfecto para reutilizar en simples pasos. (Foto: Archivo)
Durante años, el mate fue símbolo de encuentro. Pero cuando se gastó o fue reemplazado, quedó relegado. Esa escena se repitió en miles de hogares. Lo que pocos advirtieron es que su forma cilíndrica, su resistencia y su tamaño lo vuelven ideal para otro uso. El mate reciclado se transforma en un porta brochas perfecto, tanto para pintura como para maquillaje, dibujo o manualidades.
Su estructura estable permite organizar herramientas sin ocupar demasiado espacio. No requiere inversión extra. No demanda conocimientos técnicos. Solo hace falta decisión y creatividad.
Además, reutilizar objetos cotidianos se convirtió en una tendencia en alza. No solo por conciencia ambiental. También por una cuestión estética y práctica. El reciclaje ya no es solo necesidad: es diseño.
Primero, son livianos. Segundo, resultan fáciles de limpiar. Tercero, no absorben humedad como ocurre con otros materiales. Y, en muchos casos, vienen en colores vibrantes o acabados modernos que encajan muy bien en espacios creativos.
Incluso aquellos que tienen pequeños golpes o rayones siguen siendo totalmente funcionales para este nuevo propósito. Es más: esas marcas aportan carácter. Le dan historia. Lo vuelven único.
Su tamaño es justo. Permite guardar brochas, pinceles, fibras, lápices o herramientas de manualidades sin que se desordenen. Y al mismo tiempo, no invade el escritorio.
