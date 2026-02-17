La China Suárez enfrentó las críticas con actitud desafiante y un mensaje claro: "Se venden..."

La secuencia incluyó también escenas divertidas y detalles humorísticos, como la “estampita de Santa China” que sostenía un compañero.

china suarez 1

chinaa suarez 2

china suarez 3

china suarez 4

china suarez 5

chinaa suarez 6

De qué la acusaron ahora los internautas a la China Suárez

El estreno de En el Barro 2 puso a la China Suárez en el centro de la conversación digital. Su papel en la serie disparó elogios, aunque también aparecieron críticas que apuntaron a un supuesto exceso de retoques en las imágenes que comparte en Instagram.

Algunos usuarios remarcaron diferencias entre cómo se la ve en pantalla y las fotos que publica desde Turquía. "La obsesión que maneja con agrandarse la boca, increíble", escribió uno de ellos, y varios replicaron la misma observación.

Las especulaciones sobre retoques estéticos en su rostro se transformaron en un tema recurrente entre quienes la cuestionan, generando un debate paralelo al impacto de la ficción.

Mientras tanto, otro frente de rumores comenzó a crecer: una supuesta propuesta de matrimonio de Mauro Icardi. Según periodistas como Santiago Sposato, Fernanda Iglesias y Marcia Frisciotti, el futbolista habría organizado un gesto romántico en Turquía para el Día de San Valentín, con paseo en yate, chef privado y un anillo de lujo como protagonista.

Las publicaciones en Instagram, rodeadas de rosas y detalles románticos, alimentaron la sospecha. En las imágenes, Suárez lució en su dedo anular un anillo que muchos interpretaron como uno de compromiso, reforzando la idea de que Icardi habría decidido dar un paso más en la relación.