La China Suárez enfrentó las críticas con actitud desafiante y un mensaje claro: "Se venden..."
La China Suárez compartió en sus redes sociales el detrás de escena de En el Barro 2 con una frase desafiante. ¡Mirá!
17 feb 2026, 15:58
La China Suárez volvió a sorprender en redes sociales al compartir un carrete de imágenes y videos del detrás de escena de En el Barro 2, la serie de Netflix. La publicación no solo mostró la intimidad del rodaje y la complicidad con sus compañeras, sino que también incluyó gestos personales y guiños dirigidos tanto a sus seguidores como a quienes la critican.
Uno de los momentos más comentados fue una foto con un mensaje escrito en marcador azul sobre la pared: “Se venden curitas para lxs que les duele lo que yo hago con mi vida”. La frase fue interpretada como una respuesta directa a sus detractores, reafirmando su estilo desafiante y su decisión de vivir bajo sus propias reglas.
El resto del carrete mostró distintas facetas de la actriz en el set: una imagen recostada en el piso con look deportivo y mat de entrenamiento, selfies grupales con sus compañeras, además de momentos informales durante comidas y descansos.
En el epígrafe de foto, Suárez resumió sus emociones con palabras que reflejan el espíritu del proyecto: “Felicidad. Gratitud. Orgullo. Amo #enelbarro. A mis compañeras generosas, talentosas, lindas. Al equipo detrás de cámara que hizo esto posible”.
La secuencia incluyó también escenas divertidas y detalles humorísticos, como la “estampita de Santa China” que sostenía un compañero.
De qué la acusaron ahora los internautas a la China Suárez
El estreno de En el Barro 2 puso a la China Suárez en el centro de la conversación digital. Su papel en la serie disparó elogios, aunque también aparecieron críticas que apuntaron a un supuesto exceso de retoques en las imágenes que comparte en Instagram.
Algunos usuarios remarcaron diferencias entre cómo se la ve en pantalla y las fotos que publica desde Turquía. "La obsesión que maneja con agrandarse la boca, increíble", escribió uno de ellos, y varios replicaron la misma observación.
Las especulaciones sobre retoques estéticos en su rostro se transformaron en un tema recurrente entre quienes la cuestionan, generando un debate paralelo al impacto de la ficción.
Mientras tanto, otro frente de rumores comenzó a crecer: una supuesta propuesta de matrimonio de Mauro Icardi. Según periodistas como Santiago Sposato, Fernanda Iglesias y Marcia Frisciotti, el futbolista habría organizado un gesto romántico en Turquía para el Día de San Valentín, con paseo en yate, chef privado y un anillo de lujo como protagonista.
Las publicaciones en Instagram, rodeadas de rosas y detalles románticos, alimentaron la sospecha. En las imágenes, Suárez lució en su dedo anular un anillo que muchos interpretaron como uno de compromiso, reforzando la idea de que Icardi habría decidido dar un paso más en la relación.