Los Simpson predicen el futuro: cuál es el secreto detrás de la serie.

La clave de las predicciones en Los Simpson

Los Simpson, que celebran más de tres décadas en la televisión, han capturado la atención del público con su capacidad para reflejar la sociedad actual y, en algunos casos, anticipar acontecimientos futuros. La compra de 20th Century Fox por parte de Disney, la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y hasta el traje púrpura que Kamala Harris lució en la toma de posesión, son solo algunos de los 34 eventos globales que la serie ha “predicho”. Sin embargo, Matt Selman, quien ha trabajado en la serie desde 1997, tiene una visión más racional sobre estos aciertos.

Diseño sin título (9).jpg Cómo Los Simpson acertaron en 34 predicciones del futuro sin magia.

Según Selman, no se trata de profecías, sino de lógica y observación del pasado: "Si estudiás la historia y las matemáticas, sería literalmente imposible no predecir cosas", explicó el productor. Su enfoque sugiere que el programa no hace más que proyectar el comportamiento humano a futuro. Si observamos el pasado y la manera en que la sociedad ha reaccionado ante ciertos eventos, no es difícil anticipar cómo podrían repetirse o evolucionar en nuevas formas. De este modo, Los Simpson actúan más como un reflejo de nuestra realidad que como una bola de cristal.

"Si decís suficientes cosas, algunas van a coincidir con la realidad", afirma Selman. Este es el fundamento detrás de las aparentes predicciones de la serie. Es un simple juego de probabilidades que, con el tiempo, ha generado coincidencias que parecen extraordinarias. Lo que resulta fascinante es cómo el programa ha conseguido mantener esa relevancia y percepción en la audiencia global, sobre todo cuando eventos importantes suceden y algún episodio del pasado parece haberlo anticipado.

El secreto detrás de la longevidad de Los Simpson

Desde su debut el 17 de diciembre de 1989, Los Simpson han mantenido su estatus como una de las series más icónicas y longevas de la televisión estadounidense. Con personajes entrañables como Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie, el programa ha sabido mantenerse relevante a lo largo de 36 temporadas. Parte de este éxito, según Selman, radica en la capacidad de la serie para adaptarse a los tiempos y conservar su crítica humorística sobre la sociedad actual.

Diseño sin título (10).jpg Matt Selman revela el secreto: ¿por qué Los Simpson parecen predecirlo todo?.

Este año, la serie llegó a su temporada 36, la cual se estrenó el 29 de septiembre de 2024. Sorprendió a muchos con un episodio que fue anunciado como "final de serie", lo que generó confusión y especulación entre los fanáticos. Sin embargo, Selman aclaró que no se trata realmente del fin de Los Simpson, sino de un "experimento juguetón con la tontería". El episodio buscó romper con las expectativas de los espectadores, lo que provocó una caída en la audiencia televisiva inicial, pero que se espera recupere con las reproducciones en plataformas de streaming.

Para Selman, el éxito de Los Simpson no solo reside en su habilidad para hacer reír a la audiencia, sino también en su capacidad para reflejar la sociedad contemporánea de manera crítica. Este enfoque ha permitido que el programa se mantenga relevante a lo largo de los años y siga siendo un referente cultural.

Los Simpson: una sátira de la realidad humana

A lo largo de sus más de tres décadas al aire, Los Simpson han demostrado ser mucho más que una simple serie animada. Para Matt Selman, su valor radica en la capacidad del programa para reflejar con humor y crítica los comportamientos humanos. "El show es un espejo donde el mundo sigue cayendo en los mismos errores y tonterías del pasado", explica.

La capacidad del programa para conectar con diferentes generaciones, adaptarse a las nuevas plataformas y seguir siendo relevante es lo que realmente lo convierte en un fenómeno cultural. Los Simpson continuarán siendo un espejo crítico de la sociedad, y quién sabe, tal vez en el futuro sigamos encontrando nuevas "predicciones" que simplemente sean el resultado de un análisis agudo de la necedad humana.