Cuánto cuestan las entradas para ver a Boca en la final de la Copa Sudamericana y cuándo se pueden comprar

Categoría 1 (250 dólares): Ubicación en la zona preferencial, situada detrás de los bancos de suplentes.

Categoría 2 (180 dólares): Ubicación en los sectores laterales de la cancha.

Categoría 3 (90 dólares): Sector reservado exclusivamente para los simpatizantes de los dos equipos finalistas.

Dónde comprar las entradas para la final de la Copa Sudamericana y cómo registrarse

El trámite de adquisición se llevará a cabo únicamente de forma digital a través de la plataforma oficial habilitada por Conmebol. Para agilizar el proceso al momento en que se abra cada ventana de venta, el organismo recomendó a los fanáticos realizar un prerregistro previo dentro del sitio web.

Hasta el momento, la entidad madre del fútbol sudamericano no oficializó la cantidad máxima de tickets que podrá comprar cada simpatizante xeneize ni la jornada exacta en la que se habilitará la venta exclusiva de la Categoría 3.