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Cuánto cuestan las entradas para ver a Boca en la final de la Copa Sudamericana y cuándo se pueden comprar

Conmebol confirmó precios y etapas para comprar las entradas de la final entre Boca y Atlético Mineiro.

Conmebol confirmó precios y etapas para comprar las entradas de la final entre Boca y Atlético Mineiro.

Conmebol confirmó precios y etapas para comprar las entradas de la final entre Boca y Atlético Mineiro.

Los hinchas de Boca ya pueden empezar a planificar su logística y viaje a Colombia de cara a la gran definición del certamen continental. En la antesala del encuentro decisivo frente a Atlético Mineiro, la Conmebol dio a conocer de manera oficial la estructura de precios, los sectores habilitados y las fases de venta para conseguir los tickets del partido que se disputará el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

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El cronograma de expendio determinado por el organismo sudamericano se iniciará este miércoles 28 de octubre a las 14 horas (horario de Argentina). Esta primera ventana de compra estará dirigida de forma exclusiva a personas de nacionalidad colombiana que residan en dicho país, pudiendo adquirir únicamente ubicaciones correspondientes a la Categoría 2.

Posteriormente, el viernes 30 de octubre a las 14 horas, se abrirá la venta al público general para las Categorías 1 y 2. En lo que respecta a los sectores exclusivos destinados a las parcialidades de los clubes finalistas, Conmebol detalló que se encuentra coordinando la logística de venta directamente con ambas instituciones y que comunicará las fechas oficiales a la brevedad.

Cuánto salen las entradas para la final entre Boca y Atlético Mineiro en Barranquilla

La escala tarifaria dispuesta por el ente organizador se divide en tres sectores según la ubicación en el recinto:

  • Categoría 1 (250 dólares): Ubicación en la zona preferencial, situada detrás de los bancos de suplentes.

  • Categoría 2 (180 dólares): Ubicación en los sectores laterales de la cancha.

  • Categoría 3 (90 dólares): Sector reservado exclusivamente para los simpatizantes de los dos equipos finalistas.

Dónde comprar las entradas para la final de la Copa Sudamericana y cómo registrarse

El trámite de adquisición se llevará a cabo únicamente de forma digital a través de la plataforma oficial habilitada por Conmebol. Para agilizar el proceso al momento en que se abra cada ventana de venta, el organismo recomendó a los fanáticos realizar un prerregistro previo dentro del sitio web.

Hasta el momento, la entidad madre del fútbol sudamericano no oficializó la cantidad máxima de tickets que podrá comprar cada simpatizante xeneize ni la jornada exacta en la que se habilitará la venta exclusiva de la Categoría 3.

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