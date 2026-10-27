Nicole Kidman se luce en Netflix con esta comedia romántica y su historia de amor inesperada

Zara, interpretada por Joey King, termina dejando su trabajo después de acumular frustraciones en su relación laboral con Chris. Sin embargo, su decisión no significa que vaya a alejarse definitivamente de los problemas que le ocasionó el actor.

Un encuentro inesperado cambia el rumbo de la historia. A partir de esa situación, Chris conoce a Brooke Harwood, la madre de Zara, interpretada por Nicole Kidman. Entre ambos surge una atracción que ninguno de los dos parece haber previsto.

La nueva relación abre un conflicto que atraviesa toda la película. Zara no solo debe procesar sus sentimientos hacia su antiguo jefe, sino que también tiene que aceptar que su madre está comenzando una historia sentimental con alguien que conoce demasiado bien y con quien mantiene una relación complicada.

La película utiliza ese conflicto para construir situaciones humorísticas sin abandonar el costado sentimental. Los encuentros incómodos, las diferencias generacionales y las reacciones inesperadas alimentan una historia en la que los protagonistas tendrán que aprender a convivir con decisiones que no pueden controlar.

Nicole Kidman y Zac Efron protagonizan un romance que nadie esperaba

Uno de los principales atractivos de Un asunto familiar es la pareja que forman Nicole Kidman y Zac Efron. Ambos actores interpretan a personajes que provienen de mundos diferentes, pero que descubren una conexión que modifica sus prioridades.

Kidman da vida a Brooke Harwood, una mujer que se encuentra ante la posibilidad de vivir un romance que no estaba en sus planes. Su personaje debe enfrentarse a las dudas que aparecen cuando una relación comienza en circunstancias inesperadas y amenaza con cambiar la dinámica de su familia.

Efron, por su parte, interpreta a Chris Cole, una estrella de Hollywood cuya personalidad genera tensiones con quienes lo rodean. Su personaje está acostumbrado a desenvolverse en un ambiente en el que la fama, las exigencias laborales y la atención constante forman parte de su rutina.

La química entre Nicole Kidman y Zac Efron funciona como uno de los ejes de la historia, que propone una idea reconocible para el público: enamorarse no siempre significa encontrar el camino más fácil. En ocasiones, una relación puede abrir nuevas posibilidades y, al mismo tiempo, generar conflictos con las personas más cercanas.

El elenco principal de Un asunto familiar con Nicole Kidman

Nicole Kidman

Zac Efron

Joey King

Liza Koshy

Kathy Bates

Por qué Un asunto familiar puede interesar a los fanáticos de las comedias románticas

Las comedias románticas suelen apoyarse en encuentros inesperados, diferencias de personalidad y obstáculos que impiden que una pareja encuentre rápidamente su lugar. Un asunto familiar retoma esos recursos y los combina con una situación que involucra a una familia entera.

Para quienes buscan una película romántica con momentos divertidos, la propuesta combina atracción, incomodidad y discusiones familiares. No todo gira alrededor de los intentos de Chris por conquistar a Brooke. También importa la manera en que Zara procesa la noticia y aprende a relacionarse con una situación que no eligió.

Un asunto familiar reúne así tres elementos reconocibles para los seguidores del género: una pareja inesperada, una protagonista joven que cuestiona lo que sucede a su alrededor y una serie de situaciones que ponen a prueba los vínculos personales.

La película está disponible en el catálogo de Netflix según la información proporcionada para esta nota. La disponibilidad puede variar según el país y la fecha de consulta.

Tráiler oficial de Un asunto familiar en Netflix