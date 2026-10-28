Lejos de disculparse, Nora Colosimo apuntó contra la China Ansa y deslizó una sospecha: "Solo se habla de..."

"Sería muy raro que llames a una de las partes y te diga sí es verdad, entonces yo confié en mi fuente", aseguró la panelista. Y luego aprovechó la oportunidad para pedirle perdón si ese mensaje la afectó: "Por supuesto que si le hice mal no fue la idea. Le pido disculpas públicas a la China y no privadas, porque el posteo fue público".

Por qué Nora Colosimo sacó la historia donde involucró a la China Ansa con un compañero de MasterChef

En ese sentido, Nora Colosimo explicó: "Yo bajé la historia cuando me llega también de ahí que ella se había puesto a llorar". Y además despegó a su hija, conductora del reality, de ese dato que le llegó: "Nunca hablé con Wanda de este tema".

"A la China le diría que es televisión y si a mí me llega la data y pregunto y averiguo y me lo sostienen. No sé por qué pensó que era algo personal si yo ni la conozco", continuó su descargo.

En ese sentido, la angelita dejó picando que desde aquel posteo solo se habla de la China Ansa en el reality gastronómico: "Hace dos semanas estamos hablando de la China Ansa, es televisión, es show. Qué casualidad, hace dos semanas estamos hablando de ella y cuántos participantes hay en MasterChef? Yo creo que tiene un gran protagonismo... Esto es raro", cuestionó.

Nazarena Vélez se mostró a favor de la reacción de la participante por este dato que filtró: "Si esto me lo hacías en la época de Agostini realmente me caga... me metías una bomba dentro de casa y más si dos días antes me fui con todo el elenco sin los novios", aseguró.