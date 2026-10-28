Lejos de disculparse, Nora Colosimo apuntó contra la China Ansa y deslizó una sospecha: "Solo se habla de..."

Nora Colosimo se refirió en LAM al revuelo que generó su información enigmática en las redes donde vinculó a la China Ansa con Pablo Migliore en MasterChef Celebrity (Telefe).
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Nora Colosimo habló en LAM tras vincular a la China Ansa con Pablo Migliore en MasterChef Celebrity y explicó por qué bajó la historia de las redes.
Nora Colosimo se refirió en LAM al revuelo que generó su información enigmática en las redes donde vinculó a la China Ansa con Pablo Migliore en MasterChef Celebrity (Telefe).
La periodista cuestionó el dato que dio la mamá de Wanda Nara desde su cuenta de Instagram y cómo la afectó a nivel personal el rumor que instaló.
“Me cagó la vida. Cuando leo que estaba hablando de mí con un enigmático en el que yo era la única que cumplía los requisitos”, expresó indignada la pareja del exfutbolista Diego Mendoza en charla con SQP (América Tv).
Lo cierto es que en la noche de martes, Nora Colosimo abordó este tema en LAM y respondió al enojo de la China Ansa defendiendo a la persona que le aportó ese dato y explicó por qué borró esa historia de las redes.
"Sería muy raro que llames a una de las partes y te diga sí es verdad, entonces yo confié en mi fuente", aseguró la panelista. Y luego aprovechó la oportunidad para pedirle perdón si ese mensaje la afectó: "Por supuesto que si le hice mal no fue la idea. Le pido disculpas públicas a la China y no privadas, porque el posteo fue público".
En ese sentido, Nora Colosimo explicó: "Yo bajé la historia cuando me llega también de ahí que ella se había puesto a llorar". Y además despegó a su hija, conductora del reality, de ese dato que le llegó: "Nunca hablé con Wanda de este tema".
"A la China le diría que es televisión y si a mí me llega la data y pregunto y averiguo y me lo sostienen. No sé por qué pensó que era algo personal si yo ni la conozco", continuó su descargo.
En ese sentido, la angelita dejó picando que desde aquel posteo solo se habla de la China Ansa en el reality gastronómico: "Hace dos semanas estamos hablando de la China Ansa, es televisión, es show. Qué casualidad, hace dos semanas estamos hablando de ella y cuántos participantes hay en MasterChef? Yo creo que tiene un gran protagonismo... Esto es raro", cuestionó.
Nazarena Vélez se mostró a favor de la reacción de la participante por este dato que filtró: "Si esto me lo hacías en la época de Agostini realmente me caga... me metías una bomba dentro de casa y más si dos días antes me fui con todo el elenco sin los novios", aseguró.