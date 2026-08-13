Manchas blancas en las paredes: por qué aparecen y qué hacer para eliminarlas

Las manchas blancas que aparecen en las paredes suelen asociarse con la presencia de moho u hongos. Sin embargo, según explica el arquitecto Marcelo Seia, en muchos casos se trata de un fenómeno diferente: la aparición de cristales de salitre.
Las manchas blancas en las paredes no siempre son moho u hongos y pueden tener un origen relacionado con la humedad.
Las manchas blancas en las paredes no siempre son moho u hongos y pueden tener un origen relacionado con la humedad.
Las manchas blancas que aparecen en las paredes suelen asociarse con la presencia de moho u hongos. Sin embargo, según explica el arquitecto Marcelo Seia, en muchos casos se trata de un fenómeno diferente: la aparición de cristales de salitre.
El fenómeno se produce cuando existe humedad en el interior de la pared. El agua puede arrastrar sales minerales hacia la superficie del muro y, cuando se evapora, esas sales quedan depositadas y forman los característicos cristales blancos.
Uno de los errores más frecuentes consiste en pintar directamente sobre las manchas para intentar cubrirlas. Sin embargo, esta solución no resuelve el problema porque, tal como explica el especialista, si la humedad continúa presente y circulando por el muro, las sales seguirán llegando a la superficie y la mancha volverá a aparecer.
Por este motivo, antes de aplicar pintura es necesario realizar un tratamiento que permita retirar las sales acumuladas y, sobre todo, abordar el origen de la humedad.
Para realizar una limpieza superficial, primero se deben retirar los cristales en seco con un cepillo. De esta manera se elimina la acumulación visible sobre la superficie.
Luego, puede aplicarse ácido muriático altamente diluido en agua para tratar la zona afectada. Debido a las características de este producto, es fundamental tomar medidas de seguridad durante el procedimiento.
Se recomienda utilizar guantes y protección ocular, además de mantener una ventilación adecuada en el ambiente.
La limpieza permite tratar la superficie, pero para solucionar el problema de manera definitiva es necesario detener la fuente de humedad que provoca el desplazamiento de las sales.
Mientras esa humedad persista, el salitre volverá a formarse en la pared. Por eso, identificar de dónde proviene el agua y solucionar esa causa resulta fundamental para evitar que las manchas reaparezcan.