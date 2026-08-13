Manchas blancas en las paredes: por qué aparecen y qué hacer para eliminarlas

Cómo limpiar el salitre de las paredes

Para realizar una limpieza superficial, primero se deben retirar los cristales en seco con un cepillo. De esta manera se elimina la acumulación visible sobre la superficie.

Luego, puede aplicarse ácido muriático altamente diluido en agua para tratar la zona afectada. Debido a las características de este producto, es fundamental tomar medidas de seguridad durante el procedimiento.

Se recomienda utilizar guantes y protección ocular, además de mantener una ventilación adecuada en el ambiente.

Qué hacer para evitar que las manchas vuelvan a aparecer en la pared

La limpieza permite tratar la superficie, pero para solucionar el problema de manera definitiva es necesario detener la fuente de humedad que provoca el desplazamiento de las sales.

Mientras esa humedad persista, el salitre volverá a formarse en la pared. Por eso, identificar de dónde proviene el agua y solucionar esa causa resulta fundamental para evitar que las manchas reaparezcan.