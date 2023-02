Manos azules: el dilema médico al estilo "Doctor House" que se resolvió de una manera insólita

"Paciente joven acude por coloración azulada de manos, sin ninguna enfermedad de base", compartió en su cuenta @AleGinzo_MD. "Se controla signos vitales, se ausculta latidos cardiacos, se busca antecedentes reumatológicos…Todo normal", continuó. El caso era cada vez más sorprendente.

"Se plantea: 1. Acrocianosis 2. Enfermedad viral probable con repercusión distal 3. Trombosis por estado de hipertrombinemia por cuadro viral recidivante 4. Varios otros diagnósticos más", todas enfermedades extrañas y de raro diagnóstico, lo que alimentaba el misterio.

Sin embargo, la resolución fue la menos esperada.

Al parecer, todo tenía que ver con un jean nuevo. "Y yo esperando un desenlace a los Dr. House", le respondieron. "Créeme que también quería un diagnóstico tipo House. Pero no nos engañemos, House también tenia este tipo de diagnósticos. Con eso no me comparo con House. El no habla español", concluyó con gracia Ginzo.