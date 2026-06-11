Yanina Latorre liquidó a Brian Sarmiento por no mantener a sus hijas: "Andá a laburar"

Y cerró con un mensaje que dejó en claro su postura: "A mí me molestó que no las vea, no las mantenés y las usás para jugar. Y que un tipo diga que fue a Gran Hermano para tener visibilidad y conseguir laburo para mantener... Tenés más de 40 años, andá a laburar de algo digno y mantené a las pibas".

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Cómo fue el tenso momento entre Brian Sarmiento y Santiago del Moro

La eliminación de Brian Sarmiento en Gran Hermano (Telefe) volvió a encender la polémica. El lunes 8 de junio, el exfutbolista quedó fuera del reality por segunda vez, con un alto porcentaje de votos en contra, y se despidió definitivamente de la competencia. Pero lo que más repercusión generó fue lo que ocurrió minutos después de dejar la casa.

Como parte del recorrido habitual de los eliminados, Brian participó del stream La Cumbre, conducido por Santiago del Moro. Allí se vivió un cruce cargado de tensión cuando el conductor decidió abordar uno de los aspectos más delicados de la vida personal del jugador.

Del Moro fue directo al señalar que muchos televidentes habían cuestionado el giro en su discurso respecto de sus hijas tras el repechaje. "Las empezaste a nombrar, decías que las querías ver pero tus ex afuera decían que ni te habías acercado. Eso te termina exponiendo afuera", le planteó, generando incomodidad en el invitado.

Sarmiento intentó explicar que, en el tiempo que estuvo fuera del reality, había buscado avanzar en cuestiones legales y que logró retomar el vínculo con dos de sus tres hijas. "Después me tocó entrar y me pegó un bajón porque yo hacía mucho que no hablaba con ellas", sostuvo.

El conductor, sin embargo, no quedó conforme y profundizó desde su propia experiencia como padre. "¿Sabés lo que pasa? Yo soy papá y para mí es lo más importante en mi vida. Mis hijas están por encima de todo. Más allá del juego, cuando salís la primera vez y te enterás de todo lo que pasó... Si soy vos, me tomo un avión y voy a resolver todo", expresó.