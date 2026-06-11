Caso Agostina Vega: las nuevas pruebas halladas en el "dormitorio ciego" que complican a Claudio Barrelier

Casa Barrelier Rastros de luminol en la casa de Claudio Barrelier: las pruebas que lo complican tras el feminidio de Agostina Vega. (Foto: gentilea La Voz)

Los investigadores creen que esas marcas podrían corresponder al recorrido realizado por quien trasladó el cuerpo dentro de la casa después del crimen. La hipótesis que manejan es que el cadáver habría sido movido por distintos ambientes antes de ser retirado de la vivienda.

Por ese motivo, los expertos trabajan ahora en la reconstrucción completa de los movimientos registrados dentro del inmueble durante las horas posteriores a la desaparición de Agostina.

Los congeladores bajo la lupa

Uno de los procedimientos más importantes realizados esta semana se concentró en los sistemas de refrigeración presentes en la vivienda. Durante el allanamiento, los peritos revisaron congeladores, heladeras y otros artefactos similares ubicados dentro de la construcción.

La sospecha de los investigadores es que, tras el crimen ocurrido presuntamente durante la madrugada del 24 de mayo, el acusado habría intentado ocultar temporalmente el cuerpo para evitar que fuera descubierto por otras personas que residían en la propiedad. Hasta el momento, los resultados de esas pericias permanecen bajo estricta reserva.

el-detenido-por-la-desaparicion-de-agostina-tiene-33-anos-foto-facebook-claudio-barrelier-OTFKF4ZRZVC23NSRBN3QANDQOA Claudio Barrelier. (Foto: archivo)

La hipótesis sobre el traslado del cuerpo

La reconstrucción realizada por la fiscalía sostiene que el cuerpo de Agostina habría permanecido oculto dentro de la vivienda durante varias horas. Posteriormente, según la acusación, Claudio Barrelier habría utilizado un Ford Ka negro para trasladarlo hasta un descampado ubicado en barrio Ampliación Ferreyra, donde finalmente fue encontrado.

Los investigadores sostienen que el vehículo salió de la vivienda durante la mañana del 25 de mayo y que en su interior se transportaban distintos recipientes de gran tamaño. Por este hecho también fueron imputados Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, propietaria del automóvil utilizado en el traslado.

La querella busca agravar la acusación

Mientras avanzan los peritajes, la querella que representa a los abuelos de Agostina impulsa una línea de investigación que podría derivar en nuevos agravantes para la imputación contra Barrelier. El abogado Carlos Nayi sostiene que la adolescente habría sido atraída mediante engaños hasta la vivienda de barrio Cofico y que posteriormente podría haber sido víctima de un abuso sexual antes del asesinato.

En ese contexto, el letrado plantea la posibilidad de incorporar la figura de homicidio criminis causae, una agravante que se aplica cuando una persona mata para ocultar otro delito o garantizar su impunidad. Según esta hipótesis, el homicidio habría sido cometido para encubrir un delito previo.

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Qué dijo la defensa y cuál es la situación procesal de Barrelier

Claudio Barrelier permanece detenido en la cárcel de Bouwer e imputado por homicidio calificado por violencia de género. Hasta el momento no fue indagado por la nueva acusación de femicidio, por lo que aún se desconoce cuál será su estrategia defensiva frente a las evidencias reunidas durante las últimas semanas.

En una declaración anterior, cuando estaba acusado únicamente por privación ilegítima de la libertad, negó cualquier responsabilidad en los hechos.