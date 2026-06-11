Fue campeón del mundo y Yésica Frías contó que vivió la peor traición: "Su esposa le fue infiel con otro futbolista"

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Qué dijo Laura Ubfal sobre las mujeres de la Selección

Laura Ubfal eligió el estudio de LAM (América TV) como escenario para dar su respuesta a la polémica que se desató por sus declaraciones sobre las botineras. Allí buscó aclarar el contexto de lo que había dicho en Bondi Live y dejó en claro cuál había sido su intención.

"Y, entre otros comentarios, sale el tema de Muchachas, este documental que hicieron hace dos años. Le pagaron a las chicas, todas contentas, todo bien. Entonces, comento que no veo que las chicas estas sean heroínas. Me parece bárbaro que hayan hecho un documental, pero para mí no tiene más valor que cualquier mujer, y hay un montón de mujeres que tienen mucho más valor por sí mismas que ser 'mujer de...'. No les quito mérito", señaló Ubfal, defendiendo su postura.

La periodista amplió su explicación y agregó: "Después, no sé cómo dicen la frase de cómo viven. 'Viven bien, no te preocupes', le digo a Flor, que es mi compañera, bromeando. Pero yo no les quito mérito, pero me parece que hay un millón de otras mujeres que tienen tanto mérito en tener documentales como la mujer de los jugadores. Entiendo que es el Mundial, entiendo que es un negocio, entiendo todo".

En medio de su descargo, Ubfal sumó una reflexión más general: "Pero es como descubrir que hay siempre detrás de un gran hombre y de una gran mujer. ¿Qué han descubierto? La historia de la humanidad".

Acto seguido, Carolina Molinari -angelita del programa y exbotinera- tomó la palabra para dar su visión personal: "No es un mérito en sí mismo ser mujer de un jugador de fútbol. Yo también lo veo de esa manera, de hecho hice un móvil con SQP y esa es mi opinión".