Fue campeón del mundo y Yésica Frías contó que vivió la peor traición: "Su esposa le fue infiel con otro futbolista"

La cuenta regresiva hacia el debut de la Selección Argentina se vive con intensidad. El próximo martes, a las 22, la “Scaloneta” saldrá a la cancha y la expectativa ya se siente en cada rincón del país.
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En Puro Show, Yésica Frías reveló una explosiva historia sobre un excampeón del mundo. Según contó, la esposa del futbolista le habría sido infiel con otro jugador.
La cuenta regresiva hacia el debut de la Selección Argentina se vive con intensidad. El próximo martes, a las 22, la “Scaloneta” saldrá a la cancha y la expectativa ya se siente en cada rincón del país.
En medio de esa atmósfera cargada de ilusión, Yésica Frías, expareja de Exequiel Palacios, apareció en Puro Show (El Trece) con un relato que llamó la atención: dio detalles de su separación y episodios que hasta ahora no habían salido a la luz.
Uno de los pasajes más fuertes tuvo que ver con la vida privada de un campeón del mundo que ya no forma parte del plantel actual. Según Frías, su esposa lo habría engañado con otro futbolista. “Es la mujer de un jugador. Esa persona había estado con otro jugador de fútbol, y lo sabían todos, y para mí ex pareja no estaba bien visto que yo comparta con ella. Lo bueno es que yo compartía en familia, hemos salido a bailar, porque nos invitaron por ser las mujeres”, reveló.
La ex de Palacios insistió en que no se trataba de un simple rumor. En el ida y vuelta con las panelistas, contó que Fernanda Iglesias le confirmó la información. “Le fue infiel, lo tengo confirmado y súper chequeado. Hoy no sigue siendo una de las mujeres del Mundial. Esta vez no fue convocado, o creo que se retiró, no sé bien”, aseguró.
Laura Ubfal eligió el estudio de LAM (América TV) como escenario para dar su respuesta a la polémica que se desató por sus declaraciones sobre las botineras. Allí buscó aclarar el contexto de lo que había dicho en Bondi Live y dejó en claro cuál había sido su intención.
"Y, entre otros comentarios, sale el tema de Muchachas, este documental que hicieron hace dos años. Le pagaron a las chicas, todas contentas, todo bien. Entonces, comento que no veo que las chicas estas sean heroínas. Me parece bárbaro que hayan hecho un documental, pero para mí no tiene más valor que cualquier mujer, y hay un montón de mujeres que tienen mucho más valor por sí mismas que ser 'mujer de...'. No les quito mérito", señaló Ubfal, defendiendo su postura.
La periodista amplió su explicación y agregó: "Después, no sé cómo dicen la frase de cómo viven. 'Viven bien, no te preocupes', le digo a Flor, que es mi compañera, bromeando. Pero yo no les quito mérito, pero me parece que hay un millón de otras mujeres que tienen tanto mérito en tener documentales como la mujer de los jugadores. Entiendo que es el Mundial, entiendo que es un negocio, entiendo todo".
En medio de su descargo, Ubfal sumó una reflexión más general: "Pero es como descubrir que hay siempre detrás de un gran hombre y de una gran mujer. ¿Qué han descubierto? La historia de la humanidad".
Acto seguido, Carolina Molinari -angelita del programa y exbotinera- tomó la palabra para dar su visión personal: "No es un mérito en sí mismo ser mujer de un jugador de fútbol. Yo también lo veo de esa manera, de hecho hice un móvil con SQP y esa es mi opinión".