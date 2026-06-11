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Brutal entradera en La Matanza: tres delincuentes golpearon a una jubilada y todo quedó filmado

Los asaltantes le pegaron rodillazos en el estómago a la víctima para reducirla y que no gritara en busca de ayuda. El dramático episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad.

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Brutal entradera en La Matanza. (Foto: captura)

Brutal entradera en La Matanza. (Foto: captura)

Una jubilada de 77 años fue víctima de una violenta entradera en la localidad bonaerense de Villa Luzuriaga, partido de La Matanza. Tres delincuentes encapuchados irrumpieron en su vivienda, la golpearon para reducirla y le exigieron dinero mientras revolvían toda la casa, mientras el dramático episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad instaladas en el interior del domicilio.

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Desbarataron a La banda del 79. (Foto: redes 79)

Las imágenes, difundidas por medios locales, muestran la brutalidad con la que actuaron los asaltantes y el momento en que la víctima intentó resistirse mientras pedía ayuda desesperadamente.

El hecho ocurrió cerca de las 15.58 del lunes en una vivienda ubicada sobre la calle Garibaldi al 4900, entre De los Incas y La Porteña, en el barrio Los Pinos. Según se observa en las grabaciones, los tres delincuentes derribaron la puerta de ingreso y entraron a los gritos.

“¡Al suelo, al suelo!”, se escucha decir a uno de los ladrones mientras los otros recorrían distintos sectores de la propiedad en busca de dinero y objetos de valor. La irrupción fue tan repentina que incluso sorprendió al perro de la víctima, que al advertir la presencia de los intrusos corrió hacia el patio trasero, donde se encontraba su dueña.

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Una vez dentro de la casa, los delincuentes localizaron a la jubilada y comenzaron a exigirle que entregara dinero en efectivo. “Callate la boca porque te mato”, le advirtió uno de los asaltantes mientras la sujetaban entre dos personas para llevarla hasta una de las habitaciones.

La mujer insistía en que no tenía ahorros ni dinero guardado. “¿Qué ahorros? Si yo no tengo ahorros”, respondió ante la presión constante de los delincuentes. En medio de la desesperación, logró gritar el nombre de su hija para pedir ayuda, pero uno de los ladrones reaccionó rápidamente y le tapó la boca para impedir que siguiera pidiendo auxilio.

Con el paso de los minutos y sin encontrar el dinero que buscaban, los asaltantes comenzaron a mostrarse cada vez más nerviosos. La jubilada intentó resistirse cuando quisieron llevarla por la fuerza hasta su habitación y llegó incluso a aferrarse a las piernas de uno de los delincuentes.

La reacción de los ladrones fue brutal. Según se observa en las imágenes de seguridad, la mujer recibió varios rodillazos en el abdomen y terminó siendo arrojada violentamente al piso. Los familiares de la víctima indicaron posteriormente que sufrió lesiones de consideración producto de la agresión.

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El momento en que uno de los ladrones le tapa la boca a la jubilada para evitar que grite en busca de ayuda. (Foto: captura)

El momento en que uno de los ladrones le tapa la boca a la jubilada para evitar que grite en busca de ayuda. (Foto: captura)

Qué se llevaron los delincuentes

Tras permanecer cerca de tres minutos dentro de la vivienda, los delincuentes lograron apoderarse de distintos objetos de valor y escaparon antes de que llegara ayuda.

Por el momento no trascendió oficialmente el monto de lo robado ni el detalle completo de los elementos sustraídos. La investigación busca determinar además si los asaltantes contaban con información previa sobre la rutina de la jubilada o si eligieron la vivienda al azar.

La investigación y la búsqueda de los sospechosos

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la denuncia fue radicada por los familiares de la víctima este jueves. A partir de ese momento, efectivos de la Policía Bonaerense comenzaron a analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad para intentar identificar a los tres responsables.

Los investigadores trabajan sobre distintas pistas y no descartan que los delincuentes hayan participado en otros hechos similares registrados recientemente en la zona de La Matanza.

Mientras tanto, la jubilada continúa recuperándose de las heridas físicas y del fuerte impacto emocional que le provocó la violenta entradera.

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