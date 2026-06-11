Brutal entradera en La Matanza: tres delincuentes golpearon a una jubilada y todo quedó filmado

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Una vez dentro de la casa, los delincuentes localizaron a la jubilada y comenzaron a exigirle que entregara dinero en efectivo. “Callate la boca porque te mato”, le advirtió uno de los asaltantes mientras la sujetaban entre dos personas para llevarla hasta una de las habitaciones.

La mujer insistía en que no tenía ahorros ni dinero guardado. “¿Qué ahorros? Si yo no tengo ahorros”, respondió ante la presión constante de los delincuentes. En medio de la desesperación, logró gritar el nombre de su hija para pedir ayuda, pero uno de los ladrones reaccionó rápidamente y le tapó la boca para impedir que siguiera pidiendo auxilio.

Con el paso de los minutos y sin encontrar el dinero que buscaban, los asaltantes comenzaron a mostrarse cada vez más nerviosos. La jubilada intentó resistirse cuando quisieron llevarla por la fuerza hasta su habitación y llegó incluso a aferrarse a las piernas de uno de los delincuentes.

La reacción de los ladrones fue brutal. Según se observa en las imágenes de seguridad, la mujer recibió varios rodillazos en el abdomen y terminó siendo arrojada violentamente al piso. Los familiares de la víctima indicaron posteriormente que sufrió lesiones de consideración producto de la agresión.

NGTPBBY2DJCVFKZWSR23LBJHBI El momento en que uno de los ladrones le tapa la boca a la jubilada para evitar que grite en busca de ayuda. (Foto: captura)

Qué se llevaron los delincuentes

Tras permanecer cerca de tres minutos dentro de la vivienda, los delincuentes lograron apoderarse de distintos objetos de valor y escaparon antes de que llegara ayuda.

Por el momento no trascendió oficialmente el monto de lo robado ni el detalle completo de los elementos sustraídos. La investigación busca determinar además si los asaltantes contaban con información previa sobre la rutina de la jubilada o si eligieron la vivienda al azar.

La investigación y la búsqueda de los sospechosos

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la denuncia fue radicada por los familiares de la víctima este jueves. A partir de ese momento, efectivos de la Policía Bonaerense comenzaron a analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad para intentar identificar a los tres responsables.

Los investigadores trabajan sobre distintas pistas y no descartan que los delincuentes hayan participado en otros hechos similares registrados recientemente en la zona de La Matanza.

Mientras tanto, la jubilada continúa recuperándose de las heridas físicas y del fuerte impacto emocional que le provocó la violenta entradera.