Revelaron el dramático estado de salud de la mamá de Agostina Vega: "Vive..."

La situación preocupa especialmente a la familia porque, pese al paso de los días y a haber participado del velatorio y entierro de Agostina, la mujer todavía no logra procesar completamente lo ocurrido.

Un duelo atravesado por el dolor y la medicación

Elizabeth Heredia, abuela materna de Agostina, contó que su hija suele hablar en tiempo futuro cuando menciona a la adolescente. “Ella no dice que Agostina va a volver. Dice ‘con Agostina vamos a ir a tal lugar’ o ‘vamos a hacer tal cosa’. Habla como si todavía estuviera con nosotros”, relató.

Durante el velatorio realizado en Córdoba, Melisa estuvo acompañada por médicos y familiares debido a su delicado estado emocional. Según revelaron sus allegados, permanecía bajo los efectos de medicación sedante y no terminaba de comprender la dimensión de la tragedia.

Los especialistas que la asisten continúan evaluando su evolución día a día y, por el momento, no existe una fecha prevista para el alta médica.

agostina-vega-y-su-abuelo El duro testimonio de los abuelos de Agostina Vega sobre la mamá de la adolescente: “Todavía cree que va a volver”.

La investigación sigue avanzando

Mientras la familia intenta sobreponerse al dolor, la investigación judicial continúa sumando medidas para reconstruir lo ocurrido. El fiscal Raúl Garzón mantiene como principal acusado a Claudio Barrelier, imputado por homicidio calificado por violencia de género, abuso sexual y otros delitos vinculados al crimen de la adolescente.

En paralelo, la Justicia profundiza el análisis sobre la participación de otras personas que podrían haber colaborado en maniobras posteriores al asesinato.

Entre ellas se encuentra Soledad Andreani, propietaria del Ford Ka utilizado presuntamente para trasladar el cuerpo de la víctima hasta el descampado de barrio Ampliación Ferreyra donde finalmente fue hallado.

La mujer permanece detenida e imputada por encubrimiento agravado, mientras la fiscalía intenta determinar si conocía el destino que tendría el vehículo y si participó de maniobras destinadas a ocultar pruebas.

También continúa detenido Osvaldo Fassetta, quien convivía con Barrelier y enfrenta una acusación por encubrimiento agravado.

El pedido de justicia de la familia de Agostina Vega

Los abuelos de Agostina insisten en que el crimen no pudo haber sido cometido por una sola persona y reclaman que la investigación avance sobre todos los posibles involucrados. “Queremos saber toda la verdad”, repiten en cada aparición pública.

Mientras tanto, la prioridad para la familia es acompañar a Melisa en un proceso que describen como devastador y que todavía parece lejos de encontrar alivio.

El caso Agostina Vega, el femicidio que conmocionó a todo un país

Agostina Vega tenía 14 años y desapareció el 23 de mayo en la ciudad de Córdoba. Durante varios días fue intensamente buscada por familiares, vecinos y fuerzas de seguridad. La investigación determinó que la adolescente ingresó a la vivienda de Claudio Barrelier, ubicada en barrio Cofico, y nunca volvió a salir con vida.

Tras una semana de búsqueda, sus restos fueron hallados enterrados en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra. La autopsia concluyó que la joven murió por asfixia y detectó indicios compatibles con abuso sexual.

Por el femicidio permanece detenido Claudio Barrelier, señalado como el principal responsable del crimen. Además, fueron arrestados Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, ambos imputados por encubrimiento agravado.

La fiscalía continúa realizando pericias telefónicas, análisis genéticos y reconstrucciones forenses para determinar si existieron colaboradores o maniobras destinadas a ocultar pruebas después del asesinato.