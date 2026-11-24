En Avengers: Doomsday de Marvel Studios, queridos héroes de tres universos distintos se verán arrastrados hacia una colisión mortal y enfrentarán una amenaza existencial como ninguna otra que hayan encontrado. La película, dirigida por Anthony y Joe Russo y escrita por Stephen McFeely y Michael Waldron, está producida por Kevin Feige, Louis D’Esposito y Jonathan Schwartz, y protagonizada por Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Wyatt Russell, Channing Tatum, Simu Liu, Hayley Atwell, Tom Hiddleston, James Marsden, Joseph Quinn, Sebastian Stan, David Harbour, Letitia Wright, Lewis Pullman, Kelsey Grammer, Kathryn Newton, Danny Ramírez, Winston Duke, Alan Cumming, Hannah John-Kamen, Rebecca Romijn, Tenoch Huerta Mejía, Mabel Cadena y Alex Livinalli, con Ian McKellen y Patrick Stewart. Avengers: Doomsday estrena exclusivamente en cines el 16 de diciembre de 2026.