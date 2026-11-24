Según la reconstrucción presentada en el juicio, la joven atravesó seis semáforos en rojo y circuló por encima de la velocidad máxima permitida antes de embestir al motociclista.

Los investigadores también señalaron que no se habría producido una maniobra evasiva para evitar la colisión. Las marcas observadas sobre el pavimento, según la acusación, correspondían a la rotura de los neumáticos y no a una acción de frenado.

Una de las pericias mecánicas incorporadas al expediente estimó que el vehículo circulaba a una velocidad de entre 82 y 85 kilómetros por hora al momento del impacto.

Para la Fiscalía, estos elementos permiten sostener que Alvite conocía los riesgos que implicaba su conducta al volante.

Qué pena pidieron para Valentina Velázquez, la amiga de Felicitas Alvite

La otra acusada en el juicio es Valentina Velázquez, quien conducía un segundo automóvil y habría participado de una prueba ilegal de velocidad junto con Alvite.

Para ella, el fiscal solicitó tres años de prisión en suspenso, seis años de inhabilitación para conducir y la realización de un curso sobre normas de tránsito y seguridad vial.

Su defensa, encabezada por la abogada oficial Raquel Ponzinibio, sostiene que la joven no tuvo responsabilidad directa en el impacto que provocó la muerte de Armand.

La estrategia de la defensa de Felicitas Alvite

Uno de los principales puntos de discusión durante el juicio es la calificación legal del hecho. Mientras la Fiscalía y la querella sostienen la figura de homicidio simple con dolo eventual, que contempla penas de entre ocho y 25 años de prisión, los abogados de Alvite buscan que el caso sea considerado un homicidio culposo.

La defensa, integrada por Flavio Gliemmo, Luisina Gliemmo y Santiago Irisarri, sostiene que la conducta de la joven debe encuadrarse dentro de un hecho imprudente y no de un delito doloso.

Por su parte, la familia de Walter Armand está representada por los abogados Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando. Serán los jueces quienes deberán determinar qué figura penal corresponde aplicar y resolver la situación de las dos acusadas.

El pedido de perdón de la “Toretto” de La Plata a la familia de Walter Armand

Durante las primeras audiencias del juicio, que comenzó el pasado 2 de noviembre, Felicitas Alvite declaró ante el tribunal y pidió perdón a los familiares del motociclista. “Cargo con el peso de haber dejado una familia rota”, expresó la joven durante su declaración.

Alvite también manifestó que continúa sufriendo las consecuencias de lo ocurrido y rechazó que hubiera tenido intención de provocar la muerte de Armand.

La familia de la víctima, en cambio, cuestionó que el episodio sea considerado un accidente y reclamó justicia.

Cómo fue el choque en el que murió Walter Armand

El hecho ocurrió durante la madrugada del 12 de abril de 2024, en la intersección de la avenida 13 y la calle 532, en La Plata. Walter Armand, un músico de 36 años, circulaba en motocicleta cuando fue embestido por el automóvil que conducía Alvite.

El hombre fue trasladado a un hospital, donde falleció horas después como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

El choque quedó registrado por las cámaras de seguridad y las imágenes se convirtieron en una de las principales pruebas de la investigación.

La joven adquirió notoriedad pública por sus publicaciones en redes sociales, en las que hacía referencia a su manera de conducir y se identificaba con el personaje de la saga cinematográfica Rápidos y Furiosos.

A más de dos años del episodio, el juicio ingresó en su instancia final. Una vez concluidos los alegatos, el tribunal deberá definir la responsabilidad penal de las acusadas y dar a conocer su veredicto.