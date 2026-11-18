Con la conducción de Bebe Contepomi y Lara Gianina, el sábado a partir de las 14:30 hs y el domingo desde las 13:45 hs (Argentina), la audiencia de Disney+ podrá disfrutar, desde la primera fila del festival, de una grilla con reconocidos artistas nacionales e internacionales de múltiples géneros musicales, e invitará a los suscriptores a vibrar con sus músicos favoritos.