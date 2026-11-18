El sábado 28 y domingo 29 de noviembre, Disney+ transmitirá en vivo y en directo el festival Primavera Sound Buenos Aires, desde el Club Ciudad de Buenos Aires, Argentina, para toda la audiencia de habla hispana de Latinoamérica.
Los suscriptores de Disney+ podrán disfrutar de las presentaciones de Gorillaz, The Strokes, FKA twigs, Lily Allen, Yung Lean, Courtney Barnett, y CMAT, entre otros grandes artistas.
Disney+ transmitirá en vivo el festival Primavera Sound Buenos Aires desde Argentina. (Fotos: Archivo)
El sábado 28 y domingo 29 de noviembre, Disney+ transmitirá en vivo y en directo el festival Primavera Sound Buenos Aires, desde el Club Ciudad de Buenos Aires, Argentina, para toda la audiencia de habla hispana de Latinoamérica.
Con la conducción de Bebe Contepomi y Lara Gianina, el sábado a partir de las 14:30 hs y el domingo desde las 13:45 hs (Argentina), la audiencia de Disney+ podrá disfrutar, desde la primera fila del festival, de una grilla con reconocidos artistas nacionales e internacionales de múltiples géneros musicales, e invitará a los suscriptores a vibrar con sus músicos favoritos.
El line-up de Primavera Sound Buenos Aires incluirá, en la jornada del sábado 28, Gorillaz, Yung Lean, CMAT, Danny L Harle, Juliana Gattas y Marilina Bertoldi, entre otros grandes artistas.
En la jornada del domingo 29, se presentarán, entre otros, The Strokes, Lily Allen, FKA twigs, Courtney Barnett, Santiago Motorizado y Juana Molina.
Al finalizar cada jornada, la transmisión estará disponible por 30 días en Disney+ para que la audiencia pueda volver a disfrutar de sus shows favoritos. La producción de la transmisión estará a cargo de El Bajo Producciones.