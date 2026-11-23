La denuncia contra su expareja, otro episodio que la tuvo como protagonista

La detención en Pinamar no es el primer episodio que puso a Rapallo en el centro de la atención pública. En octubre pasado, la joven denunció por lesiones agravadas a quien entonces era su pareja, el streamer uruguayo Santiago De León Quintana, conocido en las redes como Chaipa7.

El conflicto comenzó durante una transmisión en vivo por Kick y continuó en una vivienda del barrio privado Barrancas del Lago, en Nordelta.

La influencer se dedica principalmente a transmitir contenido de casinos y apuestas online. (Foto: @naotzumi)

La intervención policial se produjo después de un llamado al 911. Cuando los efectivos llegaron al lugar, constataron que Rapallo tenía una lesión visible en el pómulo izquierdo.

Parte de la discusión previa también se había difundido en las redes sociales. En las imágenes, ambos aparecen en vehículos distintos mientras circulan por una avenida de Vicente López y mantienen un intercambio de reproches.

La difusión de las imágenes motivó la intervención de la SubDDI de Villa Gesell y de la Policía Comunal Primera de Pinamar. (Foto: PBA).

Durante esa secuencia, Rapallo le advierte a De León Quintana que el seguro del vehículo estaba a su nombre y que no cubriría los daños ante un eventual choque.